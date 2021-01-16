Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси

Чемпионат мира по хоккею-2021 лишится своих главных спонсоров, если турнир пройдет в Белоруссии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Крупные спонсоры чемпионата мира по хоккею автокомпания Skoda и производитель средств по уходу за кожей Nivea отказались финансово поддерживать турнир, который должен пройти в Белоруссии в мае 2021 года. Компании вынуждают международную федерацию хоккея на льду (IIHF) не проводить чемпионат в Минске из-за политической ситуации в стране.

«NIVEA MEN выступает за уважение, единство и выступает против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на реальную ситуацию, мы решили, что NIVEA MEN не станет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что он будет организован в Беларуси», — говорится в сообщении компании в Instagram.

В чешской автокомпании отметили, что уже 28 лет являются спонсорами чемпионата мира по хоккею. «Тем не менее, мы также уважаем и продвигаем все действующие правила по защите прав человека как фундаментальное и общее требование во всем мире», — говорится в сообщении Skoda в Instagram.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 1 июня 2021 года. Планируется, что он состоится в столицах Латвии и Белоруссии. Тем временем, в мире продолжаются споры о том, стоит ли проводить турнир в Минске. При этом журналист канадского издания The Hockey News Райан Кеннеди считает, что первенство может быть перенесено в Москву. В разговоре с URA.RU экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд заявил, что у России есть все возможности провести чемпионат. Однако в IIHF намерены добиваться проведения турнира именно в Минске и Риге, пишет RT.