19 января 2021

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Бабич может уйти в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, бабич михаил
Первый зам Минэкономразвития РФ Михаил Бабич имеет опыт военной службы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич в ближайшие дни может подать в отставку. Об этом журналистам рассказали источники в российском правительстве и администрации президента.

«Информация об этом будет обнародована в ближайшие 2-3 недели. Новое назначение никак не связано с полпредством в СКФО. Судя по всему, исходя из опыта и управленческого стиля, переход Бабича произойдет по линии силовых ведомств с целью решения срочных тактических задач», — цитирует газета «Известия» слова близкого к АП источника. Эту информацию изданию подтвердил собеседник в кабмине.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщала, что Михаил Бабич может уйти в ближайший месяц. Причем вопрос об увольнении якобы поднял сам политик. Среди возможных путей кадрового маневра назывался переход на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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