Первый замглавы Минэкономразвития РФ Бабич может уйти в отставку

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич в ближайшие дни может подать в отставку. Об этом журналистам рассказали источники в российском правительстве и администрации президента.
«Информация об этом будет обнародована в ближайшие 2-3 недели. Новое назначение никак не связано с полпредством в СКФО. Судя по всему, исходя из опыта и управленческого стиля, переход Бабича произойдет по линии силовых ведомств с целью решения срочных тактических задач», — цитирует газета «
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщала, что Михаил Бабич может уйти в ближайший месяц. Причем вопрос об увольнении якобы поднял сам политик. Среди возможных путей кадрового маневра назывался переход на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
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