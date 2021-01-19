Правительство РФ ужесточит контроль за работой «Сколково» и ДОМ.РФ

Для «Сколково», ДОМ.РФ и других институтов развития в 2021 году введут ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом журналистам сообщил источник, близкий к правительству РФ.
«„Сколково“ поставили задачу обеспечить выручку компаний-резидентов на уровне 115 млрд рублей и увеличить их количество до 2,5 тыс», — пишет газета «Известия». В 2019 году оборот 2,2 тысяч участников инновационного центра составил 100 млрд рублей.
Помимо российской «Кремниевой долины», KPI получили ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования), Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Россельхозбанк, Российский экспортный центр и Государственная транспортная лизинговая компания. К примеру, от ДОМ.РФ государство ждет дохода в 8,8 млрд рублей, рентабельности в 10%, финансирования рынка аренды на 8 млрд рублей и строительства на федеральных участках жилья общей площадью 1,3 млн квадратных метров. Корпорация МСП должна будет нарастить объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предпринимателей до 3,8 трлн рублей и выдать бизнесу гарантий на 354,4 млрд рублей.
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