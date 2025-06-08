Российская армия зашла в Днепропетровскую область: где был прорыв, что происходит

Военкоры уже длительное время пишут о продвижении в Днепропетровской области и заходе на территорию региона ВС России. Однако в Минобороны официально подтвердили информацию только 8 июня, отметив, что сейчас подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают наступление.
При этом на Украине мнение о подобных заявлениях разделились — одни отрицают прорыв, другие говорят о продвижении российских бойцов. Что сейчас происходит в Днепропетровской области, где ВС РФ прорвали границу региона и чем это обернется для ВСУ — в материале URA.RU.
Где был совершен прорыв границы
Российское оборонное ведомство не уточнило, в каком именно районе бойцы пересекли госграницу региона. Вместе с тем военный обозреватель Юрий Подоляка предположил, что подразделения ВС РФ уже на протяжении некоторого времени находятся в Днепропетровской области.
«Как говорят в таких случаях, теперь официально... А по факту мы уже вышли туда довольно широким фронтом», — отметил Подоляка в своем telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов он представил карту боевых действий на западных рубежах ДНР.
По словам эксперта, российские военные смогли преодолеть границу Днепропетровской области в районе полей между населенными пунктами Орехово и Троицкое. Кроме того, отмечается, что ВС РФ продвигаются в направлении границы из Котляровки, также они подошли вплотную в районе Новониколаевки. Эту информацию в Минобороны пока не комментировали.
При этом, согласно заявлению военного из штурмового отряда танковой дивизии в эфире канала "Россия-1", прорыв границы был совершен еще 20 мая. "Мы, бойцы Кемеровской роты танкового полка танковой дивизии, в ходе [специальной] военной операции перешли границу Днепропетровской области. 20 мая, 09:14 [мск]", — отметил боец.
Чем обернется потеря Днепропетровской области для ВСУ
Российское наступление на Днепропетровскую область представляет собой один из наиболее опасных сценариев для военных Украины из-за стратегического значения территорий. Так, занятые украинскими бойцами части Днепра и Запорожья являются крупнейшими промышленными центрами страны и ключевыми логистическими узлами для ВСУ. В случае прорыва к этим городам будет серьезно нарушена система снабжения украинской армии на всем южном фронте и значительной части восточного направления.
Кроме того, Днепр и Запорожье — города с большим количеством жителей, и приближение линии фронта к этим территориям может привести к резкому увеличению числа переселенцев. В случае захвата городов ВС РФ смогут создать плацдармы на правом берегу Днепра, что откроет им перспективу дальнейшего наступления в направлении Приднестровья и потенциального отсечения Украины от выхода к морю, передает издание «Политика Страны».
При этом еще 18 мая было освобождено село Богатырь — последний укрепрайон и логистический узел ВСУ у границы ДНР и Запорожской области. Именно это, как заявляли в Минобороны, позволило российским войскам усилить наступление на Днепропетровскую и границу Запорожской областей.
В силовых структурах 25 мая рассказали, что противник перебросил около батальона резервных сил на границу ДНР и Днепропетровской области. Источники подтвердили, что обстановка на этом участке фронта для ВС Украины складывается не лучшим образом, им сложно удерживать свои позиции.
Как в мире отреагировали на наступление ВС РФ
Украина
В Киеве отрицают заход российских войск в Днепропетровскую область. Так, по словам представителя Генштаба ВСУ, майора Андрея Ковалева, в Донецком регионе продолжаются бои, а информация о прорыве не соответствует действительности, передает газета «Украинская правда». Кроме того, представители сил обороны юга Украины написали в соцсетях, что ВС РФ продолжают прорыв на территорию региона.
Европа
Из западных СМИ информацию о наступлении российских бойцов в Днепропетровской области прокомментировали преимущественно французские СМИ. Они написали следующее:
- Агентство Agence France Presse охарактеризовало прорыв как «одновременно символический и стратегически важный удар по позициям Киева». Журналисты подчеркнули, что ВСУ уже несколько месяцев сталкиваются с серьезными трудностями на фронте.
- Издание Le Monde обратило внимание на то, что продвижение ВС России в регионе может сыграть ключевую роль в рамках переговорных процессов.
Россия
Кроме того, журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале напомнила о высказываниях главы российской делегации Владимира Мединского во время переговоров в Стамбуле. В частности, она удивилась: «А шутка о восьми областях на переговорах в Стамбуле — не шутка что ли?».
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