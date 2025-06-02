«Мусор лежит с зимы!»: как главный по уборке в Екатеринбурге заставит всех работать — интервью

Власти Екатеринбурга готовы увеличить штрафы за невывоз снега

02 июня 2025 в 21:22 Размер текста - 17 +

Владимир Гейко — самый опытный на третьем этаже администрации, работает с 2016 года Фото: Илья Московец © URA.RU Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко — один из самых дерзких городских чиновников — прямо сейчас перестраивает работу служб, ответственных за уборку города. Эту миссию мэр Алексей Орлов доверил ему, прежде курировавшему только ЖКХ, после критики от нового губернатора Дениса Паслера и громкой отставки в администрации. Гейко хочет ужесточить штрафы для гряземесов и бизнеса, запретил красивые отчеты на совещаниях и принялся «воспитывать» подрядчиков, директоров ДЭУ и глав районов. Как — он подробно рассказал URA.RU. — Паслер в апреле критиковал «город» за уборку. Вы с оценкой его согласны? — Что совсем все плохо, я бы не сказал (это не сказал и губернатор — прим. ред.). А то, что [нужно] улучшить, — однозначно, да. В апреле Денис Паслер заочно попросил мэрию прибраться в городе Фото: Размик Закарян © URA.RU — То есть Екатеринбург не «Грязьбург»? — Точно нет. Многое определяет отношение людей. Я понимаю, уборка снега, грязи — это наша зона ответственности. Но мусор откуда берется? Бумажки, пачки сигарет, бутылки с неба падают? Я считаю, что нужно людей все равно воспитывать. Сейчас анализирую и главам районов задаю вопросы: какое у вас количество урн, достаточно этого или нет, как вы их расставляете? Ведь каждый глава района, по идее, должен знать место притяжения мусора, обеспечивать расстановку урн и их уборку. — Какую оценку поставили бы администрации за уборку зимой и весной? Как наблюдатель. — За зиму — «хорошо». Весенняя уборка — даже не на «трояк». Передвигаться по весеннему Екатеринбургу порой не очень приятно Фото: Илья Московец © URA.RU Хочу сразу это проговорить. Все зависит от погодных условий. Как бы кто ни шутил, есть определенный период — чисто уральский, — когда-то снег, то дождь, то слякоть. И ничего ты не сделаешь. Будешь пахать, вылизывать, но в определенный период всем будет казаться, что город грязный. Однако к концу апреля надо в любом случае делать так, чтобы мы только смотрели, как косят [траву] и цветочки сажают. А у нас сейчас до сих пор мусор лежит, который остался с зимы! — Мэр, когда вас назначал, какие-то задачи конкретные ставил? — Задача одна — чтобы город был чище. — Вы приступили [к исполнению новых обязанностей] с 13 мая… — Формально — да, но по факту — 8 мая. Ты меня видел (в Историческом сквере — прим. ред.). Я вызвал главу «Зеленстроя». — А что вам не понравилось? — Еду по центру города, завтра День Победы, а у нас на проспекте Ленина мешки [с мусором] лежат. При этом в полночь наглухо перекрываются улицы. — С 13-го вы поехали по районам. — Да, в первую неделю пять районов, во вторую — два (в Академический позже поеду). Еще был в «Зеленстрое», в ВОИСе (Водоотведение и искусственные сооружения, МУП — прим. ред.), потом съезжу в «Горсвет». И дальше у меня в планах в ДЭУ. — В районах какие основные проблемы? — Техники достаточно. Есть объективные причины, которые мешают: нехватка механизаторов, водителей, тех же разнорабочих. Но есть и субъективные. В моем понимании, если я глава района… Я в 2006—2008 годах работал замглавы Кировского района. Каждый свой день начинал с объезда, знал каждую помойку, каждый мешок с мусором, кто куда выкидывал, за какой гараж, знал, где помойки, на чем нужно сакценитровать внимание. Человек не бросает там, где чисто, а если видит, что здесь свалка, он туда и будет бросать. Я дал команду подбирать каждый день. Становилось меньше, меньше, меньше, меньше мусора. Техники в городе хватает, говорит Гейко Фото: Илья Московец © URA.RU [Сейчас] в каждый район приехал, всех собрал: глава, [ответственный] замглавы, муниципальный контроль (три человека — прим. ред.), руководитель квартальных и все подрядные организации, которые в районах работают. Задавал [подрядчикам] простейшие вопросы: сколько людей у тебя, какой регламент твоей работы, когда ты убираешь урны, когда ты убираешь мешки? Просто правила благоустройства люди не читали, контракты не читали. Когда еще подрядчик начинает диктовать условия, что мне нужно еще то-то, то-то… Я говорю: «Ты претензии нам что ли [предъявляешь]? Когда шел на заключение контракта, о чем думал? Сколько [у тебя на работу выходит] людей? Врешь? Врешь». Поэтому я на последнем совещании у главы сказал: «Ребята, контролируем». В каждом районе порядка 20 контролеров — муниципальный контроль, отдел благоустройства и квартальный. Вы начните свой рабочий день, как я, допустим — с семи утра, — выйдите, посмотрите, кто хоть у вас убирает, постойте над ним (дворником — прим. ред.) один денек, и увидите, какой объем [он выполняет]. И когда вы будете над ним стоять, вы научите его работать. Просто потратьте свое время. Не просто в кабинете сидеть и уведомления писать, а на земле [поработайте] — тогда будет толк. И они (подрядчики — прим. ред.) будут знать, что с них требуют. Только в трех районах подход [к работе] правильный: нормально, соразмерно отторгованы объемы [работ], подрядчики более-менее [нормальные], взаимодействие квартальных (они минимум до обеда «на земле» и обходят все территории) и муниципального контроля налажено. — Что это за районы? — Орджоникидзевский, Ленинский, Чкаловский. — А какие — худшие? — Железнодорожный где-то посередине. Верх-Исетский (хотя раньше он всегда был лучшим), Кировский и Октябрьский. — О подрядчиках. На недостаточный контроль за их работой на совещании 21 мая указывал и Орлов. — Да, я тоже потом выступил и сказал: «Ребята, вот вы здесь сидите, я со всеми вами общался, у вас по 20 человек в каждом районе. Если ты отвечаешь за район, ты должен там пахать». Надо наладить чисто в организационном плане работу, оптимизировать. Что это значит? Каждый район знает, где у него есть источник зла, где мусорки, помойки и так далее. И акцент сделать туда. Очевидно, заросли Гейко особенно раздражают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом повторюсь, есть объективные причины, нехватки людей [у подрядчиков], необходимо добавлять количество косарей. Когда идет косарь, за ним должен сразу идти уборщик мусора. Людей, да, трудно набрать, но можно. Надо просто постараться. Было бы желание. — Жаль, что разговариваем мы до ваших визитов в ДЭУ. — Мне хочется посмотреть режим их работы, изучить маршруты: какие приоритеты, какое время движения. Вечером снежок начался, вы выскребли все часов до двух ночи, а люди выходят в семь-восемь утра, и к этому времени пласт такой [огромный]. Это неправильно. По идее, окончание [уборки] должно быть где-то часов в семь [утра]. Вот эти порядки мы хотим переиграть — с учетом количества механизаторов и водителей. Или весной-летом. Когда все лотки вычищены, мусора нет — сразу эффект другой. Сколько лет я жилищников учил: вы пройдите сначала по газону, который уходит на лицевую часть улицы, соберите разовый мусор, потом заходите во дворы, занимайтесь, газоны просохнут — возвращайтесь с граблями. Вы сначала должны убрать все видимое (то есть мусор — прим. ред.), а потом уже приступать к деталям. — Вам уже докладывали, насколько серьезный кадровый дефицит в ДЭУ? — С техникой там нормально, а нехватка механизаторов есть, по цифрам пока не скажу. Я все проанализирую, потом пойду к главе с предложениями [по привлечению специалистов]. Хорошо, конечно, что у нас [общественный] транспорт поднялся, все [туда] пошли, когда зарплаты увеличили, но другой вопрос, что те же водители, они смотрят на муниципальные [транспортные] предприятия и говорят: «А у нас что?» Многие из ДЭУ переходят в «Гортранс», где поднимают зарплаты Фото: Илья Московец © URA.RU Например, уже сейчас по жилью сказал: если механизатор вам [в ДЭУ] нужен, маневренный фонд будем предоставлять на время работы, чтобы человек жил в нормальных условиях. Может, вахтовики где-то будут приезжать. С деревень, говорю, берите, пусть приезжают, живут. — В случае с ДЭУ интересен и их коррупционный бэкграунд. В 2020 году был скандал в Кировском районе (префект Александр Лошаков был под арестом — прим. ред.), в прошлом году силовики приходили в Орджоникидзевское ДЭУ. — Еще раз: ДЭУ должно заниматься только тем, чем оно должно заниматься, — уборкой улично-дорожной сети, тротуаров, подборкой мусора и ямочными ремонтами. Все. Если работы выстроена именно таким образом, никакой коррупционной схемы не придумаешь. А если появляются дополнительные объемы [работ], там ты уже не поймешь, кто чего делает. И вот в этом надо разобраться. — Возвращаясь к газонам. Когда готовился к разговору с вами, слышал мнение, что газоны — те, что расположены у проезжих частей, а особенно над ними, — едва ли не основной источник грязи. С них все стекает. — Газоны, во-первых, нужно вообще минимизировать рядом с улично-дорожной сетью. Во-вторых, они не должны возвышаться. У нас это беда, тоже с районами будем обсуждать. — Будете как-то менять регламенты уборки? И зимней, и весенней, и летней. — Я считаю, регламент у нас нормальный, отработан годами, десятилетиями, менять пока ничего не надо, нужно выполнять. — Очень много минувшей зимой говорилось про бардак во дворах: управляющие компании попросту не вывозят снег. Хотя им даже поблажку делали, принимая бесплатно их снег на полигоны. Нерадивые УК, вероятно, будут штрафовать жестче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Правилами эксплуатации жилищного фонда не запрещается складирование снега на придомовой территории. Но для чистоты двора нужно вывозить, к тому же глава дал команду бесплатно принимать снег [от УК] на полигоны. — Алексей Валерьевич [Орлов] еще говорил про то, что нужно с прокуратурой отрабатывать по «управляшкам» более усердно. — Отрабатываем и с прокуратурой, и с Госжилстройнадзором. Проблема с уборкой во дворах появилась только недавно, раньше было нормально. — Почему так? — Нехватка кадров. Многие иностранные граждане уехали и не вернулись. А те, кто остались, идут на стройку — там зарплаты больше. Тем не менее, привлекать людей надо, это задача управляющих компаний. — Другая проблема при уборке снега — оставленные на обочинах машины. С этим что будете делать? — Сейчас как раз в диалоге с ГАИ на эту тему. Что-то анонсировать преждевременно. — Правильно ли я понимаю вашу формулу? Чтобы бизнес, управляющие компании нормально прибирались на своих участках, а горожане не ставили машины где попало, надо увеличивать штрафы? — Да. И для гряземесов тоже. Тех, кто паркуется на газонах. — В декабре была дискуссия, применять ли реагенты на тротуарах. Вы за или против? — Слушай, надо изучить — по химическим характеристикам, мнениям экологов. Еще не погружался. — Почему вообще вопрос этот возник [по реагентам]: ходить же зимой просто невозможно — даже в центре. — В моем понимании в случае с тротуарами нужно принимать оперативные решения. Зная прогноз погоды, сколько осадков выпадет, сколько перейдет на ноль, уже можно мозги включить, а не ориентироваться лишь на инструкции. Ну и все-таки у нас Урал, у нас зима. Коллапсы будут и катушки. Чиновники пока не решили, засыпать ли пешеходные зоны химией Фото: Илья Московец © URA.RU — Много говорилось про снегоплавильный полигон — что он вот-вот появится. Когда? — Пока не планируется. — Интересно. — Этой теме очень много лет. Мы рассматривали вопрос [строительства полигона] на развязке по улице Луганской, где проходит канализационный коллектор. Система канализации работает при определенной температуре воды, определенном количестве бактерий, которые должны там присутствовать. Похолодание, внесение грязи убивают бактерии. Поэтому там [в коллекторе] очень четко дозировано количество снега, которое он может принять. Так что надо прекратить этот разговор, пока все не просчитаем. — Следующей весной будете рекомендовать екатеринбуржцам не носить белую обувь (этим советом в 2023-м на всю страну прославился предшественник Гейко Алексей Бубнов — прим. ред.)? — Пусть ходят в чем хотят. Наша задача — сделать городскую среду комфортной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко — один из самых дерзких городских чиновников — прямо сейчас перестраивает работу служб, ответственных за уборку города. Эту миссию мэр Алексей Орлов доверил ему, прежде курировавшему только ЖКХ, после критики от нового губернатора Дениса Паслера и громкой отставки в администрации. Гейко хочет ужесточить штрафы для гряземесов и бизнеса, запретил красивые отчеты на совещаниях и принялся «воспитывать» подрядчиков, директоров ДЭУ и глав районов. Как — он подробно рассказал URA.RU. — Паслер в апреле критиковал «город» за уборку. Вы с оценкой его согласны? — Что совсем все плохо, я бы не сказал (это не сказал и губернатор — прим. ред.). А то, что [нужно] улучшить, — однозначно, да. — То есть Екатеринбург не «Грязьбург»? — Точно нет. Многое определяет отношение людей. Я понимаю, уборка снега, грязи — это наша зона ответственности. Но мусор откуда берется? Бумажки, пачки сигарет, бутылки с неба падают? Я считаю, что нужно людей все равно воспитывать. Сейчас анализирую и главам районов задаю вопросы: какое у вас количество урн, достаточно этого или нет, как вы их расставляете? Ведь каждый глава района, по идее, должен знать место притяжения мусора, обеспечивать расстановку урн и их уборку. — Какую оценку поставили бы администрации за уборку зимой и весной? Как наблюдатель. — За зиму — «хорошо». Весенняя уборка — даже не на «трояк». Хочу сразу это проговорить. Все зависит от погодных условий. Как бы кто ни шутил, есть определенный период — чисто уральский, — когда-то снег, то дождь, то слякоть. И ничего ты не сделаешь. Будешь пахать, вылизывать, но в определенный период всем будет казаться, что город грязный. Однако к концу апреля надо в любом случае делать так, чтобы мы только смотрели, как косят [траву] и цветочки сажают. А у нас сейчас до сих пор мусор лежит, который остался с зимы! — Мэр, когда вас назначал, какие-то задачи конкретные ставил? — Задача одна — чтобы город был чище. — Вы приступили [к исполнению новых обязанностей] с 13 мая… — Формально — да, но по факту — 8 мая. Ты меня видел (в Историческом сквере — прим. ред.). Я вызвал главу «Зеленстроя». — А что вам не понравилось? — Еду по центру города, завтра День Победы, а у нас на проспекте Ленина мешки [с мусором] лежат. При этом в полночь наглухо перекрываются улицы. — С 13-го вы поехали по районам. — Да, в первую неделю пять районов, во вторую — два (в Академический позже поеду). Еще был в «Зеленстрое», в ВОИСе (Водоотведение и искусственные сооружения, МУП — прим. ред.), потом съезжу в «Горсвет». И дальше у меня в планах в ДЭУ. — В районах какие основные проблемы? — Техники достаточно. Есть объективные причины, которые мешают: нехватка механизаторов, водителей, тех же разнорабочих. Но есть и субъективные. В моем понимании, если я глава района… Я в 2006—2008 годах работал замглавы Кировского района. Каждый свой день начинал с объезда, знал каждую помойку, каждый мешок с мусором, кто куда выкидывал, за какой гараж, знал, где помойки, на чем нужно сакценитровать внимание. Человек не бросает там, где чисто, а если видит, что здесь свалка, он туда и будет бросать. Я дал команду подбирать каждый день. Становилось меньше, меньше, меньше, меньше мусора. [Сейчас] в каждый район приехал, всех собрал: глава, [ответственный] замглавы, муниципальный контроль (три человека — прим. ред.), руководитель квартальных и все подрядные организации, которые в районах работают. Задавал [подрядчикам] простейшие вопросы: сколько людей у тебя, какой регламент твоей работы, когда ты убираешь урны, когда ты убираешь мешки? Просто правила благоустройства люди не читали, контракты не читали. Когда еще подрядчик начинает диктовать условия, что мне нужно еще то-то, то-то… Я говорю: «Ты претензии нам что ли [предъявляешь]? Когда шел на заключение контракта, о чем думал? Сколько [у тебя на работу выходит] людей? Врешь? Врешь». Поэтому я на последнем совещании у главы сказал: «Ребята, контролируем». В каждом районе порядка 20 контролеров — муниципальный контроль, отдел благоустройства и квартальный. Вы начните свой рабочий день, как я, допустим — с семи утра, — выйдите, посмотрите, кто хоть у вас убирает, постойте над ним (дворником — прим. ред.) один денек, и увидите, какой объем [он выполняет]. И когда вы будете над ним стоять, вы научите его работать. Просто потратьте свое время. Не просто в кабинете сидеть и уведомления писать, а на земле [поработайте] — тогда будет толк. И они (подрядчики — прим. ред.) будут знать, что с них требуют. — Что это за районы? — Орджоникидзевский, Ленинский, Чкаловский. — А какие — худшие? — Железнодорожный где-то посередине. Верх-Исетский (хотя раньше он всегда был лучшим), Кировский и Октябрьский. — О подрядчиках. На недостаточный контроль за их работой на совещании 21 мая указывал и Орлов. — Да, я тоже потом выступил и сказал: «Ребята, вот вы здесь сидите, я со всеми вами общался, у вас по 20 человек в каждом районе. Если ты отвечаешь за район, ты должен там пахать». Надо наладить чисто в организационном плане работу, оптимизировать. Что это значит? Каждый район знает, где у него есть источник зла, где мусорки, помойки и так далее. И акцент сделать туда. При этом повторюсь, есть объективные причины, нехватки людей [у подрядчиков], необходимо добавлять количество косарей. Когда идет косарь, за ним должен сразу идти уборщик мусора. Людей, да, трудно набрать, но можно. Надо просто постараться. Было бы желание. — Жаль, что разговариваем мы до ваших визитов в ДЭУ. — Мне хочется посмотреть режим их работы, изучить маршруты: какие приоритеты, какое время движения. Вечером снежок начался, вы выскребли все часов до двух ночи, а люди выходят в семь-восемь утра, и к этому времени пласт такой [огромный]. Это неправильно. По идее, окончание [уборки] должно быть где-то часов в семь [утра]. Вот эти порядки мы хотим переиграть — с учетом количества механизаторов и водителей. Или весной-летом. Когда все лотки вычищены, мусора нет — сразу эффект другой. Сколько лет я жилищников учил: вы пройдите сначала по газону, который уходит на лицевую часть улицы, соберите разовый мусор, потом заходите во дворы, занимайтесь, газоны просохнут — возвращайтесь с граблями. Вы сначала должны убрать все видимое (то есть мусор — прим. ред.), а потом уже приступать к деталям. — Вам уже докладывали, насколько серьезный кадровый дефицит в ДЭУ? — С техникой там нормально, а нехватка механизаторов есть, по цифрам пока не скажу. Я все проанализирую, потом пойду к главе с предложениями [по привлечению специалистов]. Хорошо, конечно, что у нас [общественный] транспорт поднялся, все [туда] пошли, когда зарплаты увеличили, но другой вопрос, что те же водители, они смотрят на муниципальные [транспортные] предприятия и говорят: «А у нас что?» Например, уже сейчас по жилью сказал: если механизатор вам [в ДЭУ] нужен, маневренный фонд будем предоставлять на время работы, чтобы человек жил в нормальных условиях. Может, вахтовики где-то будут приезжать. С деревень, говорю, берите, пусть приезжают, живут. — В случае с ДЭУ интересен и их коррупционный бэкграунд. В 2020 году был скандал в Кировском районе (префект Александр Лошаков был под арестом — прим. ред.), в прошлом году силовики приходили в Орджоникидзевское ДЭУ. — Еще раз: ДЭУ должно заниматься только тем, чем оно должно заниматься, — уборкой улично-дорожной сети, тротуаров, подборкой мусора и ямочными ремонтами. Все. Если работы выстроена именно таким образом, никакой коррупционной схемы не придумаешь. А если появляются дополнительные объемы [работ], там ты уже не поймешь, кто чего делает. И вот в этом надо разобраться. — Возвращаясь к газонам. Когда готовился к разговору с вами, слышал мнение, что газоны — те, что расположены у проезжих частей, а особенно над ними, — едва ли не основной источник грязи. С них все стекает. — Газоны, во-первых, нужно вообще минимизировать рядом с улично-дорожной сетью. Во-вторых, они не должны возвышаться. У нас это беда, тоже с районами будем обсуждать. — Будете как-то менять регламенты уборки? И зимней, и весенней, и летней. — Я считаю, регламент у нас нормальный, отработан годами, десятилетиями, менять пока ничего не надо, нужно выполнять. — Очень много минувшей зимой говорилось про бардак во дворах: управляющие компании попросту не вывозят снег. Хотя им даже поблажку делали, принимая бесплатно их снег на полигоны. — Правилами эксплуатации жилищного фонда не запрещается складирование снега на придомовой территории. Но для чистоты двора нужно вывозить, к тому же глава дал команду бесплатно принимать снег [от УК] на полигоны. — Алексей Валерьевич [Орлов] еще говорил про то, что нужно с прокуратурой отрабатывать по «управляшкам» более усердно. — Отрабатываем и с прокуратурой, и с Госжилстройнадзором. Проблема с уборкой во дворах появилась только недавно, раньше было нормально. — Почему так? — Нехватка кадров. Многие иностранные граждане уехали и не вернулись. А те, кто остались, идут на стройку — там зарплаты больше. Тем не менее, привлекать людей надо, это задача управляющих компаний. — Другая проблема при уборке снега — оставленные на обочинах машины. С этим что будете делать? — Сейчас как раз в диалоге с ГАИ на эту тему. Что-то анонсировать преждевременно. — Правильно ли я понимаю вашу формулу? Чтобы бизнес, управляющие компании нормально прибирались на своих участках, а горожане не ставили машины где попало, надо увеличивать штрафы? — Да. И для гряземесов тоже. Тех, кто паркуется на газонах. — В декабре была дискуссия, применять ли реагенты на тротуарах. Вы за или против? — Слушай, надо изучить — по химическим характеристикам, мнениям экологов. Еще не погружался. — Почему вообще вопрос этот возник [по реагентам]: ходить же зимой просто невозможно — даже в центре. — В моем понимании в случае с тротуарами нужно принимать оперативные решения. Зная прогноз погоды, сколько осадков выпадет, сколько перейдет на ноль, уже можно мозги включить, а не ориентироваться лишь на инструкции. Ну и все-таки у нас Урал, у нас зима. Коллапсы будут и катушки. — Много говорилось про снегоплавильный полигон — что он вот-вот появится. Когда? — Пока не планируется. — Интересно. — Этой теме очень много лет. Мы рассматривали вопрос [строительства полигона] на развязке по улице Луганской, где проходит канализационный коллектор. Система канализации работает при определенной температуре воды, определенном количестве бактерий, которые должны там присутствовать. Похолодание, внесение грязи убивают бактерии. Поэтому там [в коллекторе] очень четко дозировано количество снега, которое он может принять. Так что надо прекратить этот разговор, пока все не просчитаем. — Следующей весной будете рекомендовать екатеринбуржцам не носить белую обувь (этим советом в 2023-м на всю страну прославился предшественник Гейко Алексей Бубнов — прим. ред.)? — Пусть ходят в чем хотят. Наша задача — сделать городскую среду комфортной.