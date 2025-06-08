ВС РФ зашли в Днепропетровскую область: чем она важна, каковы возможные цели

ВС России наступают на территории Днепропетровской области, сообщило Минобороны страны. Регион обладает стратегической важностью, а также в нем сосредоточены одни из ценнейших ресурсов на Украине. Подробности о том, что может стать целью ВС РФ на данном направлении — в материале URA.RU.
Стратегическое значение Днепропетровской области
Российское наступление на территорию Днепропетровской области рассматривается как один из наиболее серьезных вызовов для ВСУ, учитывая стратегическую важность региона. Занимаемая украинскими военными часть города Днепр представляет собой крупнейший промышленный центр страны, а также служит важнейшим логистическим пунктом для снабжения подразделений Украины.
В случае прорыва российских войск к этому городу функционирование всей системы обеспечения украинской армии на южном и значительной части восточного фронтов может быть существенно дестабилизировано.
18 мая, было взято под контроль село Богатырь — последний укрепленный район и узел логистики ВСУ на границе между ДНР и Запорожской областью. По данным Министерства обороны, этот успех позволил российским подразделениям наступать сразу в двух направлениях — в Днепропетровской и Запорожской областях.
Буферная зона
Российские военные наступают на территории Днепропетровской области Украины с целью создания там новой буферной зоны. Это позволит обезопасить ситуацию в ДНР. Об этом 8 июня сообщил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
«Цель и задачи — предотвратить повторение ситуации, когда диверсионно-разведывательные группы и подразделения ВСУ вторглись в ряд районов Курской области. Везде, где есть такая возможность, российские вооруженные силы будут заходить вглубь территории Украины и создавать соответствующую буферную зону», — пояснил Коротченко.
Эксперт уточнил, что глубина формируемой буферной зоны может достигать 70–120 километров на украинской территории. Российские военные планируют удерживать этот участок до тех пор, пока не будут устранены риски для безопасности России. По словам аналитика, такие меры необходимы для предотвращения новых атак со стороны украинских сил и минимизации угрозы приграничным российским районам.
Ценные ресурсы Днепропетровской области
Днепропетровская область отличается значительным разнообразием и объемами запасов полезных ископаемых, занимая ведущие позиции на Украине по этим показателям. На территории региона сосредоточено порядка 50% всех государственных запасов минеральных ресурсов.
В области осуществляется добыча всего объема марганцевой руды страны, а также около 80% железной руды. Кроме того, здесь ведется разработка месторождений угля, урана, редкоземельных металлов, каолина, гранита, а также нефти и природного газа.
Криворожский железорудный бассейн занимает лидирующее место на Украине как по разведанным запасам, так и по ежегодным объемам добычи железной руды. Никопольский бассейн марганцевых руд признан крупнейшим в мире. В регионе ведется промышленная разработка 40 различных видов минерального сырья. Месторождения «Сергеевское» и «Балка Золотая» по своим характеристикам сопоставимы с аналогичными объектами в Канаде, Австралии и Южно-Африканской Республике.
Кроме того, на территории Днепропетровской области расположено единственное на Украине месторождение талько-магнезитов. Недра региона также содержат крупные запасы облицовочного камня с широкой цветовой палитрой. В области выявлено 15 источников минеральных вод, что позволяет полностью удовлетворять потребности населения в лечебных и столовых минеральных водах.
Плодородные земли
Благоприятные природные и климатические особенности региона привели к интенсивному развитию сельского хозяйства, что позволяет выращивать все виды зерновых культур и получать высококачественное зерно. В Днепропетровской области культивируются все основные сельскохозяйственные культуры, а ежегодный объем сбора зерновых достигает 3 миллионов тонн. Ключевыми направлениями растениеводства здесь также являются производство подсолнечника и сахарной свеклы.
По уровню разнообразия и значимости природных ресурсов Днепропетровская область занимает одно из ведущих мест в стране. Основную часть территории занимают черноземные почвы, сформировавшиеся на древних речных террасах и водоразделах, преимущественно на песчано-глинистых отложениях под влиянием степной и луговой растительности.
На Правобережной части и в северных районах Левобережья, где заметно влияние лесных массивов, преобладают оподзоленные и выщелоченные черноземы. В более южных регионах распространены типичные плодородные черноземы и их обыкновенные разновидности.
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