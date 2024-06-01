Надежде Кадышевой 65: конфликт с Бабкиной, родовое «проклятие» и неожиданное исчезновение

Сын Надежды Кадышевой опроверг слухи об онкологии у своей матери

01 июня 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Надежда Кадышева отмечает 65-летний юбилей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева 1 июня 2024 года отмечает юбилей — ей исполнилось 65 лет. В памяти россиян в подкорку въелись такие бессмертные хиты в ее исполнении как: «Широка река», «Ой, то не вечер», «Ой, мороз, мороз» и множество других. Завораживающий голос самой актрисы и симбиоз народной музыки со звучанием народных инструментов никого не оставлял равнодушным на протяжении многих десятилетий. URA.RU рассказывает биографию певицы, про ее личную жизнь, отношение к публичной жизни и родовое проклятие. Юность Надежды Кадышевой Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). В десятилетнем возрасте Надежда и ее младшая сестра были отправлены в детский интернат в Бугульме из-за трудностей в семье. В течение четырех лет, проведенных в интернате, Надежда активно занималась вокалом, участвуя в школьных музыкальных представлениях и демонстрируя свой талант: исключительный слух и хорошие вокальные данные. Уже тогда она решила, что ее будущее будет связано с музыкой. Переехав в Подмосковье к старшей сестре Марии в возрасте 14 лет, Надежда попыталась поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, но первая попытка оказалась неудачной. Она провела последующий год, готовясь к экзаменам на подготовительных курсах под руководством педагога и музыканта Николая Тарасенко. Параллельно девушка работала на хлопкопрядильной фабрике. «Всегда мечтала о выступлениях на сцене. Когда я пела, работа на фабрике останавливалась, и все слушали меня до тех пор, пока не приходил начальник», — вспоминала Кадышева в одном из интервью. После двух лет обучения Надежда получила предложение присоединиться к квартету «Россияночка», выступающему при Москонцерте. Ансамбль завоевал популярность, их выступления собирали полные залы, а коллектив активно гастролировал. Впоследствии Надежда решает продолжить образование в Гнесинском музыкальном институте, куда успешно поступает. В 1982 году она знакомится с Александром Костюком, который впоследствии становится ее супругом и сценическим партнером. Спустя год после свадьбы у пары рождается сын Григорий. Певица Надежда Кадышева во время выступления на юбилейном концерте, посвященном 20-летию детского ансамбля «Непоседы», в Государственном Кремлевском дворце Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников «Золотое кольцо» как культурное наследие России В 1988 году, за несколько лет до женитьбы, Александр Костюк и Надежда Кадышевы решили осуществить свою давнюю мечту и основали эстрадный ансамбль народной музыки под названием «Золотое кольцо». Надежда стала лицом коллектива, выступая в качестве солистки. «Золотое кольцо — это символ верности, любви, нашей главной темы репертуара. Народные песни, национальная культура России — это такая же драгоценность, как и древняя архитектура старинных русских городов, получивших название „Золотое кольцо России“», — говорила Надежда Кадышева в разговоре с журналистами. Ансамбль известен не только на родине, но и за рубежом. После первого гастрольного тура по США в 1991 году, ансамбль завоевал популярность и в других странах. Первый альбом «Виновата ли я…» и последующий «Течет ручей» стали хитами, укрепив репутацию коллектива. Александр Костюк, основатель ансамбля, уделяет большое внимание поддержке народных традиций, собирая и восстанавливая уникальные музыкальные инструменты для использования в выступлениях. Надежда Кадышева вместе со своим супругом — Александром Костюком Фото: Юрий Самолыго/ИТАР-ТАСС Спустя много лет Надежда Кадышева по-прежнему пользуется любовью и признанием среди поклонников. Ее дискография за всю музыкальную карьеру насчитывает более 20 альбомов. Родовое проклятие В 1990-е годы Надежда Кадышева пережила один из самых тяжелых периодов своей жизни. Несмотря на успех ансамбля «Золотое кольцо» и активные гастроли за рубежом, певица столкнулась с серьезным испытанием. В конце 80-х врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, однако в день операции выяснилось, что опухоль доброкачественная. Спустя два года обнаруженное новообразование было удалено, и оно оказалось не злокачественным. Тем не менее эти события серьезно подорвали психическое здоровье Кадышевой. К сорока годам она столкнулась с глубокой депрессией, которую считала семейным недугом. Певица приписывала свое состояние «родовому проклятию», утверждая, что оно привело к смерти ее бабушки, мамы и сестры Любови, которые не дожили до 40 лет. В трудные времена рядом с Надеждой были ее муж Александр Костюк и врачи, которые помогли ей преодолеть кризис. Конфликт с Надеждой Бабкиной Надежда Кадышева вновь столкнулась с неприятностями в 2010-х годах, когда разгорелся конфликт с известной исполнительницей Надеждой Бабкиной. Коллега по цеху высказывала резкую критику в адрес Кадышевой, обвиняя ее в неподобающем исполнении народных песен и выборе костюмов, а также в неуместном, по ее мнении, вторжении на территорию русской народной музыки. Конфликт с Бабкиной тяжело сказался на Кадышевой. Последняя близко к сердцу восприняла конфликт. По своей натуре она скрытный человек, которая всегда старалась держаться подальше от медийных скандалов. После конфликта Кадышева долго восстанавливалась морально. Появление на публике после долгого отсутствия Надежда Кадышева долгое время не появлялась на публике. Однако недавно, 18 мая 2024 года она появилась на открытии собственной выставки сценических костюмов во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Она передала музею несколько эксклюзивных костюмов, которые нигде не использовала. Артистка также исполнила несколько своих хитов в составе родного ансамбля «Золотое кольцо». Выставку Кадышева посвятила своей матери — Надежде. Певица Надежда Кадышева на выставке «Мелодия народной красоты». Мероприятие посвящено юбилею Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Принцип непубличности Сын Кадышевой Григорий раскрыл KP.RU подробности жизни своей матери. Он подчеркнул, что семья всегда избегала публичности и не стремилась к светской жизни, предпочитая скромность и уединение. «Мы ценим уединение и не ищем внимания общественности. Творчество моих родителей говорит само за себя, и песни 'Золотого кольца' будут жить в сердцах людей надолго», — рассказал Григорий. Григорий — сын Надежды Кадышевой Фото: Григорий Кадышев (Official real)/https://ok.ru Надежда Кадышева, по словам сына, находится в прекрасной форме и ведет активный образ жизни, уделяя время занятиям спортом и прогулкам на свежем воздухе. Григорий также опроверг слухи об онкологическом заболевании своей матери. Он уточнил, что вся семья регулярно проходит медицинские обследования и следит за здоровьем. По его словам, родители придерживаются здорового питания и предпочитают отдыхать в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева 1 июня 2024 года отмечает юбилей — ей исполнилось 65 лет. В памяти россиян в подкорку въелись такие бессмертные хиты в ее исполнении как: «Широка река», «Ой, то не вечер», «Ой, мороз, мороз» и множество других. Завораживающий голос самой актрисы и симбиоз народной музыки со звучанием народных инструментов никого не оставлял равнодушным на протяжении многих десятилетий. URA.RU рассказывает биографию певицы, про ее личную жизнь, отношение к публичной жизни и родовое проклятие. Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). В десятилетнем возрасте Надежда и ее младшая сестра были отправлены в детский интернат в Бугульме из-за трудностей в семье. В течение четырех лет, проведенных в интернате, Надежда активно занималась вокалом, участвуя в школьных музыкальных представлениях и демонстрируя свой талант: исключительный слух и хорошие вокальные данные. Уже тогда она решила, что ее будущее будет связано с музыкой. Переехав в Подмосковье к старшей сестре Марии в возрасте 14 лет, Надежда попыталась поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, но первая попытка оказалась неудачной. Она провела последующий год, готовясь к экзаменам на подготовительных курсах под руководством педагога и музыканта Николая Тарасенко. Параллельно девушка работала на хлопкопрядильной фабрике. После двух лет обучения Надежда получила предложение присоединиться к квартету «Россияночка», выступающему при Москонцерте. Ансамбль завоевал популярность, их выступления собирали полные залы, а коллектив активно гастролировал. Впоследствии Надежда решает продолжить образование в Гнесинском музыкальном институте, куда успешно поступает. В 1982 году она знакомится с Александром Костюком, который впоследствии становится ее супругом и сценическим партнером. Спустя год после свадьбы у пары рождается сын Григорий. В 1988 году, за несколько лет до женитьбы, Александр Костюк и Надежда Кадышевы решили осуществить свою давнюю мечту и основали эстрадный ансамбль народной музыки под названием «Золотое кольцо». Надежда стала лицом коллектива, выступая в качестве солистки. Ансамбль известен не только на родине, но и за рубежом. После первого гастрольного тура по США в 1991 году, ансамбль завоевал популярность и в других странах. Первый альбом «Виновата ли я…» и последующий «Течет ручей» стали хитами, укрепив репутацию коллектива. Александр Костюк, основатель ансамбля, уделяет большое внимание поддержке народных традиций, собирая и восстанавливая уникальные музыкальные инструменты для использования в выступлениях. Спустя много лет Надежда Кадышева по-прежнему пользуется любовью и признанием среди поклонников. Ее дискография за всю музыкальную карьеру насчитывает более 20 альбомов. В 1990-е годы Надежда Кадышева пережила один из самых тяжелых периодов своей жизни. Несмотря на успех ансамбля «Золотое кольцо» и активные гастроли за рубежом, певица столкнулась с серьезным испытанием. В конце 80-х врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, однако в день операции выяснилось, что опухоль доброкачественная. Спустя два года обнаруженное новообразование было удалено, и оно оказалось не злокачественным. Тем не менее эти события серьезно подорвали психическое здоровье Кадышевой. К сорока годам она столкнулась с глубокой депрессией, которую считала семейным недугом. Певица приписывала свое состояние «родовому проклятию», утверждая, что оно привело к смерти ее бабушки, мамы и сестры Любови, которые не дожили до 40 лет. В трудные времена рядом с Надеждой были ее муж Александр Костюк и врачи, которые помогли ей преодолеть кризис. Надежда Кадышева вновь столкнулась с неприятностями в 2010-х годах, когда разгорелся конфликт с известной исполнительницей Надеждой Бабкиной. Коллега по цеху высказывала резкую критику в адрес Кадышевой, обвиняя ее в неподобающем исполнении народных песен и выборе костюмов, а также в неуместном, по ее мнении, вторжении на территорию русской народной музыки. Конфликт с Бабкиной тяжело сказался на Кадышевой. Последняя близко к сердцу восприняла конфликт. По своей натуре она скрытный человек, которая всегда старалась держаться подальше от медийных скандалов. После конфликта Кадышева долго восстанавливалась морально. Надежда Кадышева долгое время не появлялась на публике. Однако недавно, 18 мая 2024 года она появилась на открытии собственной выставки сценических костюмов во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Она передала музею несколько эксклюзивных костюмов, которые нигде не использовала. Артистка также исполнила несколько своих хитов в составе родного ансамбля «Золотое кольцо». Выставку Кадышева посвятила своей матери — Надежде. Сын Кадышевой Григорий раскрыл KP.RU подробности жизни своей матери. Он подчеркнул, что семья всегда избегала публичности и не стремилась к светской жизни, предпочитая скромность и уединение. Надежда Кадышева, по словам сына, находится в прекрасной форме и ведет активный образ жизни, уделяя время занятиям спортом и прогулкам на свежем воздухе. Григорий также опроверг слухи об онкологическом заболевании своей матери. Он уточнил, что вся семья регулярно проходит медицинские обследования и следит за здоровьем. По его словам, родители придерживаются здорового питания и предпочитают отдыхать в России.