Редактор свердловского отдела URA.RU Денис Аллаяров оказался фигурантом уголовного дела. Родной дядя, бывший полицейский, обвинил его якобы в передаче ему 20 тысяч рублей. Допрос Дениса завершился поздно вечером 5 июня, ночь он провел в СИЗО. На следующий день, 6 июня, суд избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Редакция URA.RU обеспокоена за безопасность Дениса, поскольку за годы профессиональной деятельности он затрагивал темы, которые многие расценивают как рискованные, и в результате приобрел недоброжелателей.
Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, является формой давления. Агентство уже получило широкую поддержку от читателей, коллег-журналистов, депутатов, сенаторов и правозащитников со всей страны. Многие из них обратились в правоохранительные органы и Совет по правам человека, разделяя позицию URA.RU о несоразмерности предъявленных обвинений. Мы считаем, что создание подобного прецедента в стране может поставить под угрозу работу десятков тысяч авторов. URA.RU рассказывает, какие источники информации есть у СМИ и почему случай Аллаярова касается каждого журналиста.
Источники информации журналистов
Качество новости напрямую зависит от надежности ее источника. Профессиональные журналисты придерживаются строгих правил проверки информации, чтобы читатели получали только достоверные сведения.
"Читатели должны иметь ясное представление о том, где, когда и при каких обстоятельствах произошло или было сказано то, о чем идет речь в новости", — написано в стандарте агентства "Интерфакс".
Любая публикуемая информация должна иметь четкое указание на источник. Чем авторитетнее источник — тем ценнее новость. Журналист всегда называем должность, имя и фамилию спикера, а также указывает, откуда получены данные. Если информация предоставлена конфиденциально, источник описывается максимально точно, но так, чтобы не навредить информатору.
"Точность всегда на первом месте. Лучше опоздать, чем ошибиться. Прежде чем нажать кнопку, подумайте, как бы вы выдержали вызов или отказ", — сказано в редакционном стандарте одного из крупнейших международных информационных агентств Reuters.
- Наиболее надежным источником является собственный корреспондент, непосредственно наблюдающий события. Такие репортажи не только достоверны, но и создают эффект присутствия для читателя. Официальные заявления и документы всегда подкрепляются ссылками на первоисточники — сайты ведомств или проверенные аккаунты в соцсетях.
- С особым вниманием журналисты относятся к анонимным источникам. Такая информация публикуется только после тщательной перепроверки и при наличии как минимум одного независимого подтверждения. Журналисты избегают расплывчатых формулировок и всегда уточняет, какое отношение источник имеет к описываемым событиям.
Информация из соцсетей и других СМИ проходит дополнительную верификацию. Корреспонденты не полагается на скриншоты из чужих публикаций, а обращаются к первоисточникам и запрашивают официальные комментарии.
"Может потребоваться дополнительная проверка, если для подтверждения факта используется материал из социальной сети или другого интернет-источника. Необходимо указывать источник материала, который мы не собирали самостоятельно", — гласит стандарт британской вещательной корпорации BBC. Русская служба BBC признана иноагентом в РФ.
Даже если герой новости отказывается от комментария, журналист обязательно указывает это в материале. Читатель должен знать, что журналист предпринял все возможные попытки получить разъяснения.
- Особую осторожность корреспонденты проявляют при работе с инсайдерской информацией. Такие данные требуют как минимум двух независимых подтверждений от проверенных источников. В спорных случаях профессионалы обязательно приводят альтернативную точку зрения.
"Перепроверяйте информацию везде, где это возможно. Два или более источника лучше, чем один. При оценке информации из неназванных источников взвешивайте послужной список, позицию и мотив источника. Используйте здравый смысл. Если это звучит неправильно, проверьте еще", — пишет Reuters.
Главный принцип редакций — баланс между оперативностью и ответственностью. СМИ понимают, что каждая опубликованная новость влияет на репутацию как издания, так и источников. Поэтому достоверность всегда на первом месте.
Абсолютно все журналисты информагентства URA.RU придерживаются принципов достоверности и качественной работы с источниками информации. И редактор свердловского отдела Денис Аллаяров не исключение. Все новости, которые выходят на ленте URA.RU, являются точными, а подлинность источников информации не подвергается никакому сомнению. Каждый сотрудник нашего агентства, в том числе и Денис, представляют собой профессиональных журналистов, которые знают законы и принципы освещения информации. Ни один из корреспондентов URA.RU не платит деньги за полученные сведения. Мы считаем, что наше агентство стало жертвой провокации: родной дядя Аллаярова оговорил его, чтобы облегчить свою участь по другому уголовному делу. На месте Дениса мог оказаться абсолютно любой журналист любого издания.
Журналисты URA.RU публикуют лишь те новости, в источнике которых они уверены. Редакция не допускает, чтобы на нашем сайте появлялись новости, достоверность которых можно поставить под вопрос. Это принцип нашей работы. Денис Аллаяров, как и другие сотрудники агентства, писал новости на основе проверенных фактов и знал источники, к которым обращался за эксклюзивами. Всю информацию Денис получал в соответствие с российским законодательством и принципами журналистики, принятыми как в нашей стране, так и за границей. Обвинения в сторону нашего сотрудника — оговор.
«Обвинение я не признаю. Это оговор и провокация. Я просто выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — говорил на суде сам Аллаяров.
Почему случай с Аллаяровым резонансный?
Получение оперативных сводок или инсайдерской информации от силовиков — распространенная практика, но она может быть истолкована как нарушение закона, если источник решит «сдать» журналиста. Аллаяров, обладая обширной базой источников и поднимая резонансные темы, мог стать мишенью из-за своей профессиональной деятельности. Его случай показывает, что любой журналист, работающий с конфиденциальной информацией, рискует столкнуться с подобными обвинениями, особенно если они политически мотивированы или связаны с личными конфликтами (как в случае с его дядей).
Ситуация с Денисом иллюстрирует риски, с которыми сталкиваются журналисты при работе с конфиденциальными источниками, особенно в правоохранительных органах. Обвинения во взяточничестве могут быть использованы как инструмент давления на СМИ, особенно если издание поднимает неудобные темы. Практика получения инсайдерской информации от силовиков широко распространена, и случай с Аллаяровым показывает, как легко журналиста можно обвинить в нарушении закона, даже если он просто выполнял свою работу. Это создает прецедент, угрожающий свободе прессы, поскольку журналисты могут начать избегать острых тем из-за страха преследования.
В настоящее время свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров содержится в следственном изоляторе, не имея при себе личных вещей. Во время судебного заседания по вопросу избрания меры пресечения, состоявшегося 6 июня, сотрудники конвойной службы отказались принять от адвокатов сумку с предметами первой необходимости, подготовленную родственниками Аллаярова. В сумке находились зубная щетка, паста, сменная одежда и другие необходимые вещи. Передать эти принадлежности теперь возможно только в понедельник, поскольку в выходные дни следственный изолятор не принимает передачи от близких и не осуществляет посещения. Таким образом, кроме того, что находилось на нем в момент задержания, у Дениса Аллаярова сейчас ничего нет.
Следствие утверждает, что Денис передал своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, сумму в размере 20 тысяч рублей. Вместе с тем, эта версия событий не соответствует действительности. URA.RU считает, что Карпов таким образом оговорил Дениса с целью уменьшения собственной уголовной ответственности по другому делу. В отношении Карпова суд избрал более мягкую меру пресечения — домашний арест.
Задержанию Дениса предшествовали обыски, проведенные следственными органами в редакции агентства в Екатеринбурге. Силовые структуры, взяв кувалду, проникли в здание. Это привело к шестичасовой остановке работы не только центрального офиса, но и всего агентства. В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое сотрудников свердловской редакции, а сайт агентства функционировал с перебоями. Представителей правоохранительных органов в первую очередь интересовали источники информации по резонансным уголовным делам в Свердловской области. Подробнее о позиции нашего агентства вы можете прочитать здесь. Все новости о деле Дениса Аллаярова — в нашем сюжете.
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