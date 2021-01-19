Сеть кинотеатров «Синема парк» может приостановить работу в РФ

С счетов «Синема парка» банк «Траст» списал 450 млн рублей, что может привести к приостановке работы сети кинотеатров. Об этом рассказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин.
«Банк непрофильных активов „Траст“ списал со счетов киносети „Синема парк“ бизнесмена Александра Мамута денежные средства в счет погашения долга», — цитирует газета «Ведомости» письмо Березина руководителю администрации президента Антону Вайно. В результате действий финансовой организации, добавил глава АВК, киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков».
Источник издания в «Синема парке» уточнил, что списано было 450 млн рублей новогодней выручки. По словам Березина, списание такой суммы равносильно началу процедуры банкротства. В банке уточнили, что пока что речь идет о взыскании одного миллиарда рублей процентов по кредитам владельца «Синема парка» Александра Мамута, а вообще речь идет о долге в 23 млрд рублей.
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