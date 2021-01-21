В Кремле высказались о встрече Байдена и Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
У Владимира Путина пока нет предпосылок для диалога со своим американским коллегой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в настоящий момент нет предпосылок, поэтому Кремль не обсуждал с США возможный диалог лидеров двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется», — цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля подчеркнул, что для встречи двух лидеров должны созреть предпосылки. Поэтому на данный момент возможная организация диалога Путина и Байдена не обсуждалась.

По информации телеканала 360, в Белом доме также в настоящее время не рассматривали организацию встречи лидеров двух стран. Также не планируется и телефонный разговор между ними.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что лидеры двух стран встретятся уже в этом году. По его словам, формирование графика таких встреч будет зависеть от нормализации эпидемической ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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