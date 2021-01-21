Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена

Большинство совещаний в пандемию коронавируса Владимир Путин проводит онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Встреча президента России Владимира Путина с новым лидером США Джозефом Байденем произойдет в 2021 году, если эпидемиологическая ситуация в мире позволит это сделать. Такое условие озвучил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», — рассказал дипломат РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса большинство совещаний с коллегами Путин проводит в онлайн-формате. Только к концу года президент начал возобновлять поездки.

Байден официально вступил в должность президента США 20 января, напоминает RT. Тогда же новый лидер подписал ряд указов, касающихся международной политики, мигрантов и экологии. В перечень подписанных документов вошли указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату, передает агентство Nation News.