В российских магазинах может появиться картофель «экономкласса»

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Супермаркет
Картофельный союз России предлагает по низким ценам продавать корнеплод небольших размеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Отмена требований фасовать картофель по размеру позволит снизить стоимость корнеплода в российских магазинах. С таким предложением выступила руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.

«Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель „экономкласса“ — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 килограмма», — приводит «Коммерсант» заявление Губиной. Она объяснила, что сейчас ретейлеры требует от производителей сортировать и фасовать картошку по размеру. Но если отменить это условие, то можно продавать корнеплод меньшего размера. В этом случае картофель будет стоить на 15-20% дешевле.

По словам Губиной, свои предложения отраслевая организация направила в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) — X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Ленту». В Ассоциации считают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок картофеля «экономкласса».

Ранее Минсельхоз РФ призвал регионы заморозить цены на картофель, макароны и яйцо. В ведомстве считают, что сейчас нет оснований для подорожания этих продуктов.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство, которое допустило подорожание ряда продуктов, пишет Life. Кабмин принял меры, чтобы стабилизовать цены, но с 2021 года товары вновь стали дорожать. По словам Путина, цены на продукты в магазинах выросли больше инфляции. Он призвал обсудить этот вопрос, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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