В российских магазинах может появиться картофель «экономкласса»

Отмена требований фасовать картофель по размеру позволит снизить стоимость корнеплода в российских магазинах. С таким предложением выступила руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
«Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель „экономкласса“ — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 килограмма», — приводит «
По словам Губиной, свои предложения отраслевая организация направила в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) — X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Ленту». В Ассоциации считают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок картофеля «экономкласса».
Ранее Минсельхоз РФ призвал регионы заморозить цены на картофель, макароны и яйцо. В ведомстве считают, что сейчас нет оснований для подорожания этих продуктов.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство, которое допустило подорожание ряда продуктов, пишет
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