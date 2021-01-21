Минсельхоз РФ призвал регионы заморозить цены еще на три продукта

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Полки с крупами, макаронами и сахаром в
В России хотят заморозить цены на макароны, картофель и яйцо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Заморозка цен на продукты в России

Российским регионам необходимо решить вопрос о заморозке цен на макароны, картофель и яйцо. С такой рекомендацией выступило Министерство сельского хозяйства РФ.

«Минсельхоз рекомендовал <…> провести с производителями переговоры о сдерживании цен на <…> макаронные изделия, яйца и картофель, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — приводит ТАСС заявление ведомства. В Минсельхозе считают, что сейчас нет оснований для подорожания этих продуктов. Ранее в ведомстве предложили заморозить цены на зерно.

9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющим оказался рост по сахару (71,5%) и подсолнечному маслу (23,8%). Уже 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, напоминает «Федеральное агентство новостей». Но, несмотря на меры камбина, в начале 2021 года некоторые продукты подорожали. Западные аналитики уверены, что снижение цены на продукты питания в России может вызвать подорожание стратегического продовольствия в Евросоюзе, добавляет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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