Минсельхоз РФ призвал регионы заморозить цены еще на три продукта

Российским регионам необходимо решить вопрос о заморозке цен на макароны, картофель и яйцо. С такой рекомендацией выступило Министерство сельского хозяйства РФ.
«Минсельхоз рекомендовал <…> провести с производителями переговоры о сдерживании цен на <…> макаронные изделия, яйца и картофель, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — приводит ТАСС заявление ведомства. В Минсельхозе считают, что сейчас нет оснований для подорожания этих продуктов. Ранее в ведомстве предложили заморозить цены на зерно.
9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющим оказался рост по сахару (71,5%) и подсолнечному маслу (23,8%). Уже 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, напоминает «
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