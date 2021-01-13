Правительство провалило указ Путина о снижении цен на продукты

Цены на подсолнечное масло выросли в среднем на 0,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В начале нового года в России выросли цены на ряд продуктов. В частности, несмотря на то, что ранее власти РФ, производители и ретейлеры подписали соглашение о заморозке цен на подсолнечное масло, цены на этот продукт выросли в 38 регионах. Об этом сообщает Росстат.

Росстат проанализировал данные с 1 по 11 января 2021 года. «Масло подсолнечное в среднем по РФ подорожало на 0,1%, в том числе в 24 субъектах — на 0,1-1,0%, в 14 субъектах — на 1,1-5,3%», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в 9 субъектах цены на продукт не изменились, еще в 29 регионах цены снизились на 0,1-1,5%, в оставшихся 9 субъектах — на 1,6-3,1%.

Заморозка цен на сахар прошла более успешно. Цены на продукт выросли лишь в 9 регионах (0,1-6,7%), еще в 8 субъектах цены не изменились. В среднем по стране цены на сахар снизились на 0,7%: в 56 субъектах РФ — на 0,1-1,5%, в 12 субъектах — на 1,6-3,8%. Редакция URA.RU направила в правительство РФ запрос с просьбой прокомментировать рост цен на подсолнечное масло и сахар.

Также, по данным ведомства, резко подорожали овощи — в среднем на 2,4%. В частности, цены выросли на помидоры (7,7%), морковь (3,4%), картофель (2,7%), лук репчатый (2,6%) и огурцы (2,5%). Кроме того, зафиксирован рост цен на мясо кур (0,7%), консервы для детского питания и водку (0,6%), молоко (0,5%), рыбу и печенье (0,4%), муку пшеничную и черный чай (0,3%). Снизились цены на пшено (0,4%) и колбасы (0,1%).

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря провел совещание с правительством, на котором раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющие цифры были приведены по сахару (71,5%) и по подсолнечному маслу (23,8%). 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен. В частности, заключило соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла и с розничными сетями о снижении стоимости продуктов.