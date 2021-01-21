В Челябинске закрывают ковидные базы

Челябинские больницы возвращаются к обычной работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске возвращаются к своей обычной работе сразу несколько лечебных учреждений, которые были переоборудованы под ковидные госпитали. Об этом на брифинге 22 января заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«К прежней работе вернулись детская горбольница №7, горбольница №1 открыла основные хирургические профили — чистая и гнойная хирургия и так далее», — сказала Гехт. Первый вице-губернатор добавила, что в рамках следующего этапа ожидается аналогичный возврат к привычной работе горбольницы №11 и областного госпиталя ветеранов.

Некоторое время назад в Челябинской области уже были закрыты несколько ковидных баз. В декабре вернулись в обычный режим медучреждения в Долгодеревенском (Сосновский район), Еткуле и Карталах, теперь это базы долечивания. С 23 января начнут работать в плановом режиме госпитальные базы в Верхнеуральске, горбольница №1 Челябинска и горбольница №3 Миасса.