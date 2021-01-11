В Челябинской области станет меньше ковидных госпиталей

Ковидные базы вернут в обычный режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области до конца недели будут закрыты три ковидных госпиталя. С 23 января начнут работать в плановом режиме госпитальные базы, где лечили больных коронавирусом, в Верхнеуральске, в горбольнице №1 Челябинска и в горбольнице №3 Миасса. Эта информация была озвучена на совещании с областным минздравом, которое провел губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Медучреждения в Долгодеревенском (Сосновский район), Еткуле и Карталах уже перешли к плановой деятельности, теперь это базы долечивания. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. К 23 января вернутся в обычный режим работы госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ №1), Миассе (больница №3)», — уточнили в пресс-службе.

При этом продолжается строительство второй очереди новой областной инфекционной больницы в Малой Сосновке под Челябинском. Текслер дал поручение завершить все работы весной. Мощность этого коронавирусного госпиталя должна увеличиться в полтора раза.

«Это позволит нам более уверенно себя чувствовать, возвращая клинические базы в плановый режим, — заявил губернатор. — Естественно, мы должны сохранять необходимый резерв коек под ковид. Надо сказать, что мы научились их быстро разворачивать, поэтому мы ряд ковидных баз еще до Нового года перевели в плановый режим, и эту работу надо продолжить».