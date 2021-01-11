11 января 2021

В Челябинской области станет меньше ковидных госпиталей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, covid-19, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Ковидные базы вернут в обычный режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области до конца недели будут закрыты три ковидных госпиталя. С 23 января начнут работать в плановом режиме госпитальные базы, где лечили больных коронавирусом, в Верхнеуральске, в горбольнице №1 Челябинска и в горбольнице №3 Миасса. Эта информация была озвучена на совещании с областным минздравом, которое провел губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Медучреждения в Долгодеревенском (Сосновский район), Еткуле и Карталах уже перешли к плановой деятельности, теперь это базы долечивания. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. К 23 января вернутся в обычный режим работы госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ №1), Миассе (больница №3)», — уточнили в пресс-службе.

При этом продолжается строительство второй очереди новой областной инфекционной больницы в Малой Сосновке под Челябинском. Текслер дал поручение завершить все работы весной. Мощность этого коронавирусного госпиталя должна увеличиться в полтора раза.

«Это позволит нам более уверенно себя чувствовать, возвращая клинические базы в плановый режим, — заявил губернатор. — Естественно, мы должны сохранять необходимый резерв коек под ковид. Надо сказать, что мы научились их быстро разворачивать, поэтому мы ряд ковидных баз еще до Нового года перевели в плановый режим, и эту работу надо продолжить».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...