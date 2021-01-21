Курганцы, страдающие от ревматизма, годами ждут лечения

Пока в ревматологическом отделении областной больницы лечат больных пневмонией (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты Курганской областной клинической больницы не могут лечь в стационар ревматологического отделения из-за того, что оно занято больными пневмонией. Об этом жительница региона сообщила в комментариях к посту в instagram-аккаунте губернатора региона Вадима Шумкова. По ее словам, пациентам и так приходится годами ждать своей очереди в данное отделение.

«Департамент здравоохранения, убедительная просьба, откройте стационар ревматологического отделения в областной больнице. Люди годами ждут очередь, чтобы пройти лечение», — написала пользователь gorokhova_anna15. Она добавила, что данное лечение пациентам жизненно необходимо.

Обратившейся ответили представители областного депздрава. «В Курганской областной клинической больнице на базе ревматологического отделения были развернуты койки для пациентов с внебольничной пневмонией. В настоящее время прорабатывается вопрос изменения маршрутизации для этой категории пациентов в другую медицинскую организацию и возобновления работы ревматологического отделения», — объяснили в ведомстве.

В октябре 2020 года стало известно, что в больницах Курганской области появились дополнительные места для больных коронавирусом. В декабре того же года под госпиталь для пациентов с COVID-19 перепрофилировали стационар Курганского областного кожно-венерологического диспансера.