В Курганской области увеличили число коек для пациентов с COVID

В курганских больницах организовали дополнительные койки для больных COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Дополнительные места для зараженных коронавирусной инфекцией разворачивают в больницах Курганской области. Такие меры вводят из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

«В связи с ростом числа заболевших COVID-19 в Курганской области развернуты дополнительные специализированные койко-места», — говорится в сообщении. В частности, койки для зараженных коронавирусной инфекцией уже появились в Шумихинской, Притобольной и Половинской центральных районных больницах. Кроме того, с 5 октября прием таких пациентов будут вести в госпитале для ветеранов войн в Кургане.

Инфекционный госпиталь на 414 коек был развернут в Кургане в марте на базе городской больницы №2 и областной инфекционной больницы. В мае появились дополнительные койки в областной клинической больнице, Макушинской, Щучанской, Петуховской, Катайской, Далматовской и Куртамышской ЦРБ. Все они продолжают прием пациентов (кроме Далматовской больницы, где прием пациентов возобновят 5 октября). В оперштабе напоминают, что медпомощь для жителей региона с COVID-19 может оказываться как амбулаторно, так и в стационаре.

На 3 октября в Курганской области лабораторно подтверждены 45 новых случаев COVID-19. Это самый высокий результат с 20 июля (в тот день в области зафиксировали 47 новых случаев). 30 зараженных жителей выявлено в Кургане, остальные — в Шадринске, Альменевском, Белозерском, Кетовском, Куртамышском районах, Шумихинском муниципальном округе. Всего с начала пандемии в регионе выявили 3956 случаев COVID-19.