Грузия хочет открыть границы для туристов из России

В феврале правительство Грузии собирается возобновить переговоры с Россией об открытии границы для туристов. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
«Будем надеяться, что переговоры [по открытию границы] возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией», — цитирует чиновника газета «Известия». Единственный действующий пограничный пункт между Россией и Грузией «Казбеги — Верхний Ларс» был закрыт для туристов еще 16 марта 2020 года из-за пандемии.
В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня», пишет издание. Однако представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин уточнил, что данный вопрос находится в списке приоритетных тем, которые он обсуждает с Абашидзе.
Авиасообщение России и Грузии было отменено в июле 2019 года после начала антироссийских протестов в Тбилиси. В середине марта 2020-го из-за пандемии коронавируса пришлось закрыть и сухопутную границу между странами.
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