26 января 2021

Грузия хочет открыть границы для туристов из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры с Россией об открытии границ для туристов продолжатся в феврале, сказал представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В феврале правительство Грузии собирается возобновить переговоры с Россией об открытии границы для туристов. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Будем надеяться, что переговоры [по открытию границы] возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией», — цитирует чиновника газета «Известия». Единственный действующий пограничный пункт между Россией и Грузией «Казбеги — Верхний Ларс» был закрыт для туристов еще 16 марта 2020 года из-за пандемии.

В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня», пишет издание. Однако представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин уточнил, что данный вопрос находится в списке приоритетных тем, которые он обсуждает с Абашидзе.

Авиасообщение России и Грузии было отменено в июле 2019 года после начала антироссийских протестов в Тбилиси. В середине марта 2020-го из-за пандемии коронавируса пришлось закрыть и сухопутную границу между странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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