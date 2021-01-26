Роспотребнадзор дал прогноз по коронавирусу на ближайшие месяцы

В марте начнется заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России. Такой прогноз дал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Сегодняшнюю ситуацию Горелов описал как фазу стабилизации, которая сменила фазу медленного роста заболеваемости коронавирусом. Он объяснил, что в обычных ситуациях данная фаза длится почти полтора месяца, поэтому она продлится до конца февраля. «В марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Также Горелов прогнозирует, что к летним показателям 2020 года Россия вернутся уже в мае. По его словам, COVID-19 не полностью исчезнет, но статистика заражения продолжит показывать снижение.
Ранее внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU, что низкие температуры могут косвенно поспособствовать снижению заболеваемости коронавирусом. Тем временем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России снизилось число пациентов с COVID-19, пишет агентство Nation News. Врач-вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что в России уже формируется популяционный иммунитет, сообщает RT.
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