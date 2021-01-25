Вирусологи ответили, как аномальные холода скажутся на COVID

Морозы косвенно повлияют на распространение коронавируса в лучшую сторону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Низкие температуры могут косвенно поспособствовать снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Прогнозы строить крайне сложно, но можно предполагать, что будет отрицательная динамика. Меньше будет общения между людьми, соответственно будет меньше социальных контактов и случаев заражения. Это можно предположить, исходя из того, что люди лишний раз не пойдут в магазины, банки, кафе, торговые центры», — говорит Токарев.

Вынужденная изоляция из-за плохой погоды положительно скажется на пандемии, считает медик. Другой эксперт, ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что косвенное влияние морозов на коронавирус есть, но оно не является значительным для пандемии. Сам вирус не умирает из-за холода и не снижает свою активность, соглашаются оба специалиста.

«Мороз не уничтожает никакой коронавирус, потому что коронавирус в основном распространяется в помещениях. На улице он что летом, что зимой распространяется мало и плохо. Распространяться он будет также, вне зависимости от температуры», — объяснил Аграновский.

Ранее сообщалось, что январь 2021 года в Свердловской области стал самым холодным за последние 15 лет. Такие длительные и сильные морозы в последний раз наблюдались в 2006 году.