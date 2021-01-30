Литвинова рассказала о новом альбоме Земфиры. «У меня для вас две новости»

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Открытая лицензия 07.07.2015. Земфира, земфира
Актриса назвала новый альбом Земфиры гениальным Фото: m.zakharova/Flickr

Актриса Рената Литвинова стала одной из первых, кому удалось послушать новый альбом Земфиры. По ее признанию, это одна из лучших работ певицы.

«Я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее», — написала Литвинова в своем Instagram.

В августе прошлого года сама Земфира в интервью «Национальной службе новостей» заявляла, что ее альбом готов на две трети. Тогда ей приходилось писать треки дома в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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