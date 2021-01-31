31 января 2021

РЕН ТВ: в Домодедово задержан криминальный авторитет Карамалак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, арест, тюрьма, преступник, заключенный, подсудимый, срок, полиция, заключение под стражу, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Григория Карамалака задержали в Домодедово Фото: Анна Майорова © URA.RU

В московском аэропорту Домодедово задержан президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак. В СМИ его называют криминальным авторитетом.

«Карамалака разыскивали по линии Интерпола власти Молдавии, где он долгие годы назывался СМИ криминальным авторитетом», — сообщает телеканал РЕН ТВ. Источники информации не раскрываются, официальных подтверждений нет.

В молдавских СМИ утверждают, что Карамалак находится в международном розыске по обвинению в шантаже и покушении на убийство. Молдавию он покинул в 1998 году, тогда же его объявили в международный розыск. Сам Григорий Карамалак отрицает обвинения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...