РЕН ТВ: в Домодедово задержан криминальный авторитет Карамалак

В московском аэропорту Домодедово задержан президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак. В СМИ его называют криминальным авторитетом.
«Карамалака разыскивали по линии Интерпола власти Молдавии, где он долгие годы назывался СМИ криминальным авторитетом», — сообщает телеканал РЕН ТВ. Источники информации не раскрываются, официальных подтверждений нет.
В молдавских СМИ утверждают, что Карамалак находится в международном розыске по обвинению в шантаже и покушении на убийство. Молдавию он покинул в 1998 году, тогда же его объявили в международный розыск. Сам Григорий Карамалак отрицает обвинения.
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