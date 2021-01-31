В РФ хотят запретить звуковую рекламу на жилых домах

Аудиореклама на жилых домах приводит к росту социальной напряженности, считают авторы законопроекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России ограничат звуковую рекламу на улицах. Правительство РФ дало положительный отзыв на соответствующий законопроект Астраханской областной думы.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в закон «О рекламе». В частности, дополнить его нормой о запрете распространения рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого на стенах, крышах и иных элементах зданий.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей. Она становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены непрерывно в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию», — приводит газета «Известия» выдержку из пояснительной записки.

С доводами авторов, по данным издания, согласно правительство РФ, которое поддержало инициативу с некоторыми оговорками. В кабмине выступили за то, чтобы закрепить в законе виды зданий, на которых будет запрещена аудиореклама, а также уточнить расстояние до домов, которое позволит исключить негативное влияние воспроизведения рекламы. Кроме того, из документа просят убрать слова «или вне их», поскольку эта формулировка будет означать полный запрет звуковой рекламы даже посредством переносимых устройств, что является чрезмерным. Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию.