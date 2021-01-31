В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях

В понедельник в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Под его действие попали владельцы соцсетей, суточная посещаемость которых превышает 500 тысяч человек.
«В обязанности владельцев соцсетей войдёт мониторинг материалов пользователей с целью выявления детской порнографии, информации о наркотиках и о способах совершения самоубийства, рекламы подпольных казино и онлайн-продажи алкоголя. Блокировке подлежат и призывы к массовым беспорядкам, участию в незаконных митингах и экстремизму, склонение несовершеннолетних к противоправным деяниям, а также фейковые сообщения», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на положения документа. Закрывать доступ будут также к публикациям, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражают неуважение к обществу, государству и Конституции.
Более того, владельцы соцсетей отныне не должны допускать, чтобы на их ресурсах разглашали государственную тайну, пропагандировали терроризм, экстремизм, культ насилия, жестокости и порнографии. Если владелец интернет-ресурса сомневается в том, нужно ли блокировать материал, он должен обратиться в Роскомнадзор. До момента принятия решения ведомством доступ к спорной публикации следует ограничить.
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