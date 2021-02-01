Москвичам пообещали аномальные морозы

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Евгений Тишковец считает, что будет холоднее, чем в крещенские морозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Москву надвигаются сильные морозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 — минус 27 градусов», — приводит его слова РИА «Новости». Сотрудник «Фобос» отметил, что, возможно, будет холоднее, чем во время крещенских морозов, когда температура опускалась до минус 23,6 градусов. По словам специалиста, первая половина февраля будет аномально холодной. «Будем мерзнуть до середины месяца», — сказал Тишковец.

Он также сообщал, что к концу текущей недели в центральной части России будет почти на десять градусов холоднее нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в феврале в большинстве субъектов РФ и в европейской части РФ температура воздуха будет сохраняться в пределах климатической нормы, передает «Федеральное агентство новостей». На юге России будет теплее нормы, в регионах юга Западной Сибири, Урала, Хакасии и на самом юге Красноярского края установится повышенная температура воздуха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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