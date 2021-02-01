Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина и поклонился. Визит на Новодевичье кладбище Москвы Путин совершил в честь 90-летнего юбилея экс-президента РФ.
«Глава государства пришел к могиле Ельцина, возложил к ней букет цветов и склонился», — передает ТАСС. Борис Ельцин был предшественником Владимира Путина на посту главы государства.
Ельцин стал первым президентом РФ в 1991 году. Он находился в должности главы государства до 1999 года, после чего ушел в отставку. Первый президент России скончался 23 апреля 2007 года. 1 февраля 2021 года Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет.
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