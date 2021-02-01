Путин возложил цветы на могилу Ельцина. Видео

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Наина Ельцина на Новодевичьем кладбище. Москва, могила ельцина
Владимир Путин почтил память Бориса Ельцина возле могилы на Новодевичьем кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина и поклонился. Визит на Новодевичье кладбище Москвы Путин совершил в честь 90-летнего юбилея экс-президента РФ.

«Глава государства пришел к могиле Ельцина, возложил к ней букет цветов и склонился», — передает ТАСС. Борис Ельцин был предшественником Владимира Путина на посту главы государства.

Ельцин стал первым президентом РФ в 1991 году. Он находился в должности главы государства до 1999 года, после чего ушел в отставку. Первый президент России скончался 23 апреля 2007 года. 1 февраля 2021 года Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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