Ученые предрекли россиянам лечение с помощью чипов

Метод вживления чипов может уже через 5-10 лет конкурировать с таблетками. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Михаил Лебедев.
«Вместо таблетки вы получите тонкие имплантаты в какой-то области, причем необязательно мозга, в любой орган можно имплантировать, и он начнет там что-то делать. Я думаю, через 5-10 лет. Тупика здесь не будет, будет прогресс, о котором мы сейчас можем и не догадываться», — передает слова Лебедева РИА «Новости». Ученый уверен, что в ближайшем будущем появится конкуренция между фармакологией и нейрофизиологическими методами лечения.
Лебедев подчеркнул, что речь идет о нейропротезировании, которое позволит заменять поврежденные области органов человека. «Допустим, повреждена область мозга А, которая передавала сигнал от области B к области С. Мы протезируем область А, вставляем это в мозг и функционально замещаем. Пока это не делается, но в будущем такое возможно», — добавил профессор.
Ранее компания Neuralink, созданная при поддержке американского бизнесмена Илона Маска, вживила чип в мозг обезьяны, с помощью которого примат научился играть в видеоигры. В дальнейшем Neuralink планирует вживить нескольким обезьянам чип, с помощью которого они бы могли играть друг с другом в «мысленный пинг-понг», сказал Маск.
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