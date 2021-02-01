В дальнейшем компания Neuralink хочет вживить чип нескольким обезьянам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Neuralink, созданная при поддержке американского бизнесмена Илона Маска, вживила чип в мозг обезьяны, с помощью которого примат научился играть в видеоигры. Об этом заявил сам предприниматель.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — приводит слова Маска ТАСС, которые опубликовал Bloomberg. Бизнесмен добавил, что примерно через месяц появится видеоролик, в котором будет продемонстрирован этот процесс. В дальнейшем Neuralink планирует вживить нескольким обезьянам чип, с помощью которого они бы могли играть друг с другом в «мысленный пинг-понг», сказал Маск.

Ранее в разговоре с URA.RU научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский заявил, что популяризация Илоном Маском разработки технологии для улавливания углекислого газа в атмосфере подарит человечеству шанс на выживание. Маск пообещал заплатить тому, кто придумает наиболее эффективную технологию по улавливанию СО2 из атмосферы, пишет RT. В своем Twitter он написал, что не пожалеет 100 миллионов долларов, уточняет агентство Nation News.