Компания Илона Маска вживила чип в мозг обезьяны. Она научилась играть в видеоигры

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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, обезьяна, примат, японская макака, japanese macaque, мартышковые
В дальнейшем компания Neuralink хочет вживить чип нескольким обезьянам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Neuralink, созданная при поддержке американского бизнесмена Илона Маска, вживила чип в мозг обезьяны, с помощью которого примат научился играть в видеоигры. Об этом заявил сам предприниматель.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — приводит слова Маска ТАСС, которые опубликовал Bloomberg. Бизнесмен добавил, что примерно через месяц появится видеоролик, в котором будет продемонстрирован этот процесс. В дальнейшем Neuralink планирует вживить нескольким обезьянам чип, с помощью которого они бы могли играть друг с другом в «мысленный пинг-понг», сказал Маск.

Ранее в разговоре с URA.RU научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский заявил, что популяризация Илоном Маском разработки технологии для улавливания углекислого газа в атмосфере подарит человечеству шанс на выживание. Маск пообещал заплатить тому, кто придумает наиболее эффективную технологию по улавливанию СО2 из атмосферы, пишет RT. В своем Twitter он написал, что не пожалеет 100 миллионов долларов, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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