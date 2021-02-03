В Челябинске коммунисту грозит уголовное дело за акции Навального

Участников акций за Навального в Челябинской области оштрафовали уже на полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске член КПРФ Сергей Толмачев арестован на 11 суток за участие в несогласованной акции протеста сторонников Алексея Навального. Такое решение принял 4 февраля Центральный районный суд города. Третье задержание грозит ему уже уголовным делом, сообщили источники URA.RU в силовых структурах.

«Суд только что признал Толмачева виновным по статье 20.2.8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). Это уже его вторая „административка“ за год — летом Толмачева оштрафовали на 25 тысяч рублей, задержав на акции за хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала. Еще одно такое наказание за 12 месяцев — и встанет вопрос об уголовном деле», — рассказал собеседник URA.RU.

«Толмачев — не только член партии, но и просто человек. Участие в протестах было его личным решением», — сказал URA.RU первый секретарь челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отказались от комментариев.

По итогам митингов 23 и 31 января в Челябинске и Магнитогорске составлено 154 протокола. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по 80 протоколам уже приняты решения: наложено более 50 штрафов на сумму около 500 тысяч рублей, 18 человек административно арестованы, еще 10 человек приговорены к обязательным работам. «Рассмотрение дел продолжается», — сообщил инсайдер.

В России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии 18 января за нарушение условий условного приговора по «делу Ив Роше». 2 февраля Симоновский райсуд Москвы заменил ему условное наказание реальным сроком: с учетом времени в СИЗО и домашнего ареста Навальный 2,8 года проведет в колонии общего режима.