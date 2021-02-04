Российские предприятия смогут получить новую льготу

Налоговые льготы будут получать предприятия, которые оплачивают санаторно-курортное лечение своим сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Предприятия РФ могут начать получать налоговые льготы при оплате санаторно-курортного лечения своих сотрудников. Изменения в Налоговый кодекс будут рассматривать в Совете Федерации 10 февраля.

«Для работодателей предлагается установить право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров», — сообщает «Парламентская газета». В совете Федерации считают, что такие изменения в законодательстве повысят спрос на санаторно-курортное лечение для более широкого круга граждан.

Для поддержки бизнеса счетная палата предложила добавить льготы по налогам. После анализа применения налога для самозанятых ведомство предложили правительству ввести льготный налоговый режим для предпринимателей без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год, сообщает «Дни.ру». Однако замминистра финансов считает, что на сегодняшний день в России нет потенциала для снижения налоговой нагрузки, пишет « Утро.ру ».