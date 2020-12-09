Счетная палата предлагает добавить льготы ряду налогоплательщиков

Среди самозанятых много таксистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Счетная палата (СП) России после анализа применения налога для самозанятых предложит правительству ввести льготный налоговый режим для предпринимателей без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. Как считают аудиторы, новый налоговый режим создаст потенциал для вывода предпринимателей из тени.

В СП после мониторинга применения налога для самозанятых, пришли к выводу, что для повышения его привлекательности нужно продумать дополнительные стимулы для налогоплательщиков, пишет РБК. «Вопреки опасениям, что „самый льготный налоговый режим“ будут использовать для ухода от налогов, массовых злоупотреблений пока не наблюдается. Однако такой риск существует, поскольку режим предлагает выгодные ставки налогообложения (4% на доходы физических лиц, 6% на доходы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей)», — сказано в отчете государственных аудиторов.

Счетная палата предлагает предоставить самозанятым равные возможности в получении кредита и доступе к мерам поддержки, ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД (учитывает инфляционные процессы при рассчете налога).

На предложение СП отреагировали в Минфине РФ. «Важным условием при введении такого налогового режима была гарантия неизменности его условий в части увеличения налоговых ставок, а также уменьшения установленного предельного размера доходов в течение 10 лет», — напомнили в пресс-службе министерства «Российской газете». Там также добавили, что самозанятые могут уже сейчас получить налоговый вычет, а также участвовать в закупках.

На 1 декабря число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,434 млн человекотметили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это преимущественно таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты. По подсчетам ведомства, они вывели из тени в общей сложности 209 млрд рублей доходов.