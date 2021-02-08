08 февраля 2021

В Германии объяснили свой интерес к «Спутнику V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
По словам немецкого журналиста, легко понять, почему власти Германии проявляют такой интерес к российской вакцине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать для властей Германии решением проблемы дефицита препаратов от других производителей. Об этом заявил публицист журнала The Spectator Константин Экнер.

«После катастрофы с распространением вакцины в ЕС немецкие законодатели теперь внимательно изучают российский Sputnik V. <…> Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной Sputnik V. Развертыванию уколов BioNTech-Pfizer и Moderna препятствовали задержки с доставкой и политические ошибки», — пишет Экнер. По его словам, немцев раздражают медленные темпы развертывания прививочной кампании в стране и поэтому помощь России там будет «тепло приветствоваться».

На сегодняшний день в РФ разработано уже три вакцины от COVID-19. По словам российского президента Владимира Путина этот крупный научный успех позволил нашей стране занять лидирующие позиции в мире по данному направлению.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...