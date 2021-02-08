В Германии объяснили свой интерес к «Спутнику V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать для властей Германии решением проблемы дефицита препаратов от других производителей. Об этом заявил публицист журнала The Spectator Константин Экнер.
«После катастрофы с распространением вакцины в ЕС немецкие законодатели теперь внимательно изучают российский Sputnik V. <…> Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной Sputnik V. Развертыванию уколов BioNTech-Pfizer и Moderna препятствовали задержки с доставкой и политические ошибки», — пишет Экнер. По его словам, немцев раздражают медленные темпы развертывания прививочной кампании в стране и поэтому помощь России там будет «тепло приветствоваться».
На сегодняшний день в РФ разработано уже три вакцины от COVID-19. По словам российского президента Владимира Путина этот крупный научный успех позволил нашей стране занять лидирующие позиции в мире по данному направлению.
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