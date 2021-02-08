Путин: как вакцины от коронавируса сделали Россию мировым лидером

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что только в России разработаны три вакцины от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия заняла лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что только в России разработаны три собственных вакцины от COVID-19

«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире», — приводит слова Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что в том, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от COVID-19, нет ничего удивительного. Также Путин назвал крупным научным успехом то, что в РФ уже есть три вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что к концу недели российская вакцина от коронавируса «Спутник V» должна быть зарегистрирована в 25 странах. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил вручить Нобелевскую премию создателям «Спутник V», передает телеканал 360. Тем временем журналисты агентства Bloomberg назвали «Спутник V» крупнейшим научным прорывом России с советских времен, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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