Путин: как вакцины от коронавируса сделали Россию мировым лидером

Россия заняла лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что только в России разработаны три собственных вакцины от COVID-19
«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире», — приводит слова Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что в том, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от COVID-19, нет ничего удивительного. Также Путин назвал крупным научным успехом то, что в РФ уже есть три вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что к концу недели российская вакцина от коронавируса «Спутник V» должна быть зарегистрирована в 25 странах. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил вручить Нобелевскую премию создателям «Спутник V», передает телеканал 360. Тем временем журналисты агентства Bloomberg назвали «Спутник V» крупнейшим научным прорывом России с советских времен, сообщает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в