Представитель Путина высказался о выплатах в сотни миллиардов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Власти не готовят 500 миллиардов рублей на некий пакет мер поддержки населения, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти не готовят пакет мер поддержки населения, стоимостью в 500 миллиардов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние сообщения в СМИ.

Днем ранее, 8 февраля, агентство Reuters выпустило материал, в котором сообщалось, что в России готовятся потратить порядка 500 миллиардов рублей на пакет соцмер для населения. На что конкретно могли бы быть направлены такие меры не сообщалось.

«Это неверное сообщение агентства Reuters. Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что Reuters направляло запрос в администрацию президента, однако выпустило материал, не дожидаясь ответа.

При этом поддержка тех слоев населения, которые больше других нуждаются в помощи государства, ведется постоянно, отметил представитель Кремля. «Целенаправленная работа по точечной помощи тем слоям населения, которые нуждаются в поддержке, продолжается на постоянной основе. Каких-то пакетов с заготовленными 500 млрд нет», — заключил Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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