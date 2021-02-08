СМИ: в России хотят потратить сотни миллиардов на новые выплаты

В России готовится новый пакет социальных выплат гражданам. На них могут потратить порядка 500 миллиардов рублей.
«Пакет расходов был предназначен для того, чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь», — пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны. На новые выплаты могут выделить порядка 500 миллиардов рублей. На что конкретно направят средства и кому они достанутся, пока неизвестно, сообщает издание.
Пресс-секретарь председателя правительства РФ Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать конкретные меры, но отметил, что любые шаги государства не связаны со сдерживанием протестов.
Правительство РФ планирует повысить фиксированную выплату к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов. Дополнительные расходы на реализацию проекта оцениваются в 31,59 млн рублей. Также готовится законопроект о материальной помощи для беременных женщин в России, пишет «
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