Госдума повысит штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Неповиновение силовикам будет сильнее бить по карману россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России поднимутся штрафы за неповиновение силовикам, в том числе на митингах. Законопроект во втором чтении одобрила Госдума.

«Взыскание за однократное нарушение составит для граждан 2-4 тысячи рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов», — пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

Также депутаты предлагают увеличить штрафы за повторное неповиновение полицейским, росгвардейцам или другим силовикам, а также за воспрепятствование выполнению ими своих обязанностей. Новые штрафы для граждан предлагается установить в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, на юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

В настоящее время физические лица за неповиновение силовикам могут быть оштрафованы на сумму от 500 до тысячи рублей в первый раз или в пять тысяч рублей за повторное нарушение. Должностные лица должны платить за такое нарушение от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлица — от 50 до 100 тысяч.