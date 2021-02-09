На H&M в России завели уголовное дело

H&M подозревают в уклонении от уплаты таможенных пошлин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила уголовное дело в отношении сети по продаже одежды H&M. Об этом сообщает Bloomberg.

«В декабре Федеральная таможенная служба возбудила дело против российского подразделения H&M», — пишет издание. Компанию заподозрили в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. Согласно документам, которые есть в распоряжении Bloomberg, в ФТС считают, что H&M не включила в декларации часть лицензионных сборов, которые платит своей шведской материнской компании при импорте товаров с 2016 по 2019 год. В Стокгольме подтвердили начало расследование в отношении дочерней компании.

Корреспондент URA.RU направил запрос в российское подразделение H&M. На момент публикации новости ответа не поступило.