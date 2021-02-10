Госдума повысила штрафы за неповиновение полиции на митинге

Ранее штрафы составляли от 500 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, повышающий штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на митинге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Штраф составит от двух тысяч до четырех тысяч рублей. За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится в тексте законопроекта.

За перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не имеет права этого делать, граждан оштрафуют на сумму 10 до 15 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума одобрила законопроект во втором чтении. В настоящее время физические лица за неповиновение силовикам могут быть оштрафованы на сумму от 500 до тысячи рублей в первый раз или на пять тысяч рублей за повторное нарушение. Должностные лица должны заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлица — от 50 до 100 тысяч, напоминают argumenti.ru.