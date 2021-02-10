10 февраля 2021

В США скончался основатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт

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Скончался издатель порножурнала Hustler Ларри Флинт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Лос-Анджелесе cкончался издатель порножурнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет.

«Флинт, который с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения, умер в среду утром у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стала сердечная недостаточность», — передает ТАСС.

В 1974 году Ларри Флинт опубликовал первый номер журнала Hustler. В 1976 году — основал компанию Larry Flynt Publications, которая неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. Нападение на Флинта произошло в 1978 году, преступник Джозеф Франклин выстрелил в медиамагната. Он выжил, однако стал инвалидом и с тех пор передвигался на инвалидной коляске. Преступник мотивировал нападение на Флинта тем, что тот в своем журнале пропагандировал межрасовые сексуальные отношения.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта», в том же году Флинт опубликовал автобиографию. В 2001 году состояние Ларри Флинта оценивалось в 400 миллионов долларов.В 2017 Ларри Флинт объявил о вознаграждении в 10 миллионов долларов для того, кто предоставит материалы, способствующие импичменту действующего тогда президента США Дональда Трампа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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