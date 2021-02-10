10 февраля 2021
09 февраля 2021

Тюменский депутат отказался от зарплаты. За эти деньги начнется борьба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, левченко иван
Иван Левченко решил сменить источник получения дохода Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат тюменской областной думы Иван Левченко отказался от зарплаты депутата. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник. Решение об исключении Левченко из состава депутатов, находящихся на обеспечении бюджета, было принято сегодня.

«Я принял решение перейти на другую работу, мне предложили интересное место не на госслужбе. Должность и место называть бы не хотел бы, но это коммерческий сектор», — рассказал Иван Левченко в беседе с URA.RU.

Иван Левченко вошел в состав депутатов тюменской областной думы в 2016 году, он представляет фракцию КПРФ. Тогда же он был включен в число тех, кто осуществляет свою деятельность на постоянной профессиональной основе. Другими словами — не работает нигде, кроме парламента, а значит — получает зарплату за свою деятельность депутата. Количество таких мест ограничено, поэтому теперь на зарплату может рассчитывать кто-то из коллег Левченко по парламенту.

Как ранее сообщало URA.RU, это решение примут на основе партийности и территориальной привязки претендентов. Зарплаты депутатов составляют суммы от 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...