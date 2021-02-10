Крупный тюменский медиаменеджер переезжает в Москву

Александр Пересторонин уволился из Тюменского концертно-театрального объединения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Александр Пересторонин нашел новую работу в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пересторонин нашел хорошую работу в Москве. Заявление на увольнение из ТКТО он уже написал. Сейчас он заканчивает дела в Тюмени и готовится к переезду», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. По неподтвержденной информации, работа Пересторонина в Москве будет связана с предстоящими выборами.

В Тюменском концертно-театральном объединении URA.RU сообщили, что Пересторонин действительно написал заявление об увольнении. «Он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 15 февраля. Пересторонин пошел на повышение», — ответили там агентству.

Получить оперативный комментарий самого Пересторонина URA.RU не удалось. Он отказался разговаривать с журналистами агентства, сославшись на нехватку времени. Александр Пересторонин является членом Союза журналистов России. В регионе под его началом был реализован ряд крупных медиапроектов. В том числе, появилась Ассоциация молодых журналистов Тюменской области.