11 февраля 2021
10 февраля 2021

Текслер бесплатно покатал челябинцев на новом трамвае. «Билеты пока не проверяю». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Челябинск
Челябинский губернатор прокатился на трамвае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер бесплатно покатал журналистов на новом трамвае. Глава региона вместе с прессой проехал по исторической части города, передает корреспондент URA.RU. Трамвай поступил в Челябинск из Усть-Катавского вагоностроительного завода.

«Билеты пока не проверяю», — пошутил Текслер, добавив, что пока вагон проходит обкатку, после которой пройдет тест-драйв уже с пассажирами. Новый вагон, который был произведен в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос», оборудован всем необходимым для маломобильных групп населения и имеет современный климат-контроль.

Журналисты лично убедились, что в «умном» вагоне есть зарядные устройства для гаджетов, подсветка, подогрев сидений и удобные кнопки. Ранее эта модель проходила испытания в Краснодаре, после чего была изменена система климат-контроля.

Текслер добавил, что всего в программу реновации электротранспорта 2021 года планируется вложить порядка 1.4 млрд рублей. Эти деньги направят на покупку 30 трамвайных вагонов и обустройство путей. Всего за три-четыре года планируется приобрести 200 вагонов, которые брендируют персонально для Челябинска.

Трамвай. Челябинск
Вагон производства УКВЗ проходит обкатку
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Трамвай. Челябинск
Трамвай оснащен «умными» кнопками
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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