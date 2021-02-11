Школьный автобус попал в ДТП рядом с Челябинском пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Автобус, перевозивший школьников, 12 февраля попал в аварию на дороге под Челябинском. В момент ДТП в салоне находились 13 детей. Подробности происшествия сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, которая начала проверку ДТП.

«Школьный автобус, направляясь из поселка Полянный в поселок Солнечный, на автодороге Долгодеревенское-Вахрушево, выезжая налево с второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. Столкновение произошло около 7:30 утра», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в салоне находились 13 учеников Солнечной средней образовательной школы. В отношении водителя автобуса составлен протокол по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ за непредоставление права преимущественного проезда.

«Дети осмотрены и доставлены в школу. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет, по факту аварии начата проверка», — уточнили URA.RU в областной прокуратуре.

Водитель школьного автобуса не уступил дорогу легковушке пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В ДТП пострадали только автомобили пресс-служба прокуратуры Челябинской области