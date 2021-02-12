Сомнолог предупредил об опасности популярного препарата

Мелатонин не решает все проблемы со сном, предупредил Александр Калинкин Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Принимать мелатонин в качестве универсального средства для улучшения сна нельзя. Препараты на основе мелатонина созданы для других целей. Об этом заявил директор Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени Ломоносова, сонмолог Александр Калинкин.

«Использовать [мелатонин] в качестве универсального средства для улучшения сна, конечно же нельзя. Особенно молодым, у которых он и так вырабатывается в достаточном количестве», — сказал Калинкин «Ридусу». Он отметил, что мелатонин на самом деле является не гормоном сна, а гормоном, сообщающим организму о наступлении ночи.

Мелатонин нужен для ускорения адаптации биологических часов организма к смене часовых поясов, отметил ученый. При этом мелатонин, несмотря на отсутствие серьезных побочных эффектов, может не решить проблемы со сном, а усугубить их, уверяет Калинкин. Сомнолог рекомендует принимать препараты на его основе только после консультации с врачом. Он добавил, что людям с сахарным диабетом или аутоиммунными заболеваниями нужно относится к лекарствам на основе мелатонина с особенной осторожностью.