Аналитик объяснил, как распознать финансовую пирамиду

Финансовые пирамиды обещают своим клиентам очень высокий доход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

У финансовых пирамид нет лицензий на финансовую деятельность, они размещают большое количество рекламы в соцсетях и предлагают высокий процент доходности. Об этом рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы», — сказал аналитик. Они обещают доходность при вложении в несколько раз выше банковской ставки. По словам Миронюка, такие организации не имеют разрешений на привлечение средств граждан, пишет «Прайм». Он добавил, что пирамиды возникают в одночасье и предыдущую историю их деятельности отследить невозможно. Также представители таких структур не предоставляют финансовой отчетности и сообщают о себе минимум информации.

ЦБ РФ обнаружил 220 финансовых пирамид в 2020 году. В 2019 году — 237. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предложил вкладывать средства в серебро, а также покупать евро и доллары, передает телеканал 360.