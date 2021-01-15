15 января 2021

В 2020 году в России действовало 220 финансовых пирамид

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Четверть выявленных финансовых пирамид действуют в интернете и предлагают инвестировать в криптовалюты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

ЦБ РФ обнаружил 220 финансовых пирамид в 2020 году. Об этом заявил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке Валерий Лях.

«За 2020 год количество финансовых пирамид <…>, которое мы выявили, это порядка 220», — сказал чиновник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». В позапрошлом году их было обнаружено 237.

Ранее Центробанк предупреждал, что почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Работать на финансовом рынке могут только компании с лицензией Банка России которую можно проверить на сайте ЦБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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