В 2020 году в России действовало 220 финансовых пирамид

ЦБ РФ обнаружил 220 финансовых пирамид в 2020 году. Об этом заявил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке Валерий Лях.
«За 2020 год количество финансовых пирамид <…>, которое мы выявили, это порядка 220», — сказал чиновник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». В позапрошлом году их было обнаружено 237.
Ранее Центробанк предупреждал, что почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Работать на финансовом рынке могут только компании с лицензией Банка России которую можно проверить на сайте ЦБ.
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