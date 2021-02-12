12 февраля 2021

Екатеринбургский журналист пропал без вести

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера. Челябинск, микрофон в руке
Журналист Алексей Кузнецов пропал без вести после того, как ночью вышел на улицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургский журналист, ведущий на канале «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов пропал без вести. Об этом сообщили его коллеги.

«Пропал без вести наш коллега — Алексей Кузнецов», — сообщили представители канала в аккаунте в Facebook. Отмечается, что в последний день, когда его видели, у журналиста сломалась машина, и ему пришлось задержаться на работе в ночь с 11 на 12 февраля. В полночь Кузнецов вышел на улицу, оставив на столе свои вещи и документы. Телефоны также остались в кабинете журналиста.

Знакомые пропавшего не смогли дозвониться до него. Коллеги Кузнецова рассказали, что журналист живет в Первоуральске. Ему 40 лет, рост журналиста 185 сантиметров. В ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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