Екатеринбургский журналист пропал без вести

Журналист Алексей Кузнецов пропал без вести после того, как ночью вышел на улицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургский журналист, ведущий на канале «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов пропал без вести. Об этом сообщили его коллеги.

«Пропал без вести наш коллега — Алексей Кузнецов», — сообщили представители канала в аккаунте в Facebook. Отмечается, что в последний день, когда его видели, у журналиста сломалась машина, и ему пришлось задержаться на работе в ночь с 11 на 12 февраля. В полночь Кузнецов вышел на улицу, оставив на столе свои вещи и документы. Телефоны также остались в кабинете журналиста.

Знакомые пропавшего не смогли дозвониться до него. Коллеги Кузнецова рассказали, что журналист живет в Первоуральске. Ему 40 лет, рост журналиста 185 сантиметров. В ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.