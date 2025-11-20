Как лучше всего подготовить машину к зиме: советы для екатеринбуржцев

Во время подготовки к зимнему сезону следует положить в авто запасные теплые вещи Фото: Илья Московец © URA.RU

Несмотря на то, что снег в ноябре до сих пор нормально не выпал в Екатеринбурге, это не означает, что он не придет. Совсем скоро улицы будут завалены сугробами, а это значит, что надо проверить свой автомобиль. Эксперты из Авто.ру рассказали URA.RU, как жителям Екатеринбурга лучше всего подготовить свою машину к предстоящей зиме.

Выбор зимних шин

При выборе шин необходимо учитывать климатические условия региона. Существуют три основных типа зимних шин:

Шины типа «липучка» подходят для регионов с частыми оттепелями и температурой около нуля градусов. Они оптимальны для использования в крупных городах, где дороги регулярно обрабатывают реагентами.

«Скандинавский» тип шин предназначен для условий стабильных морозов (ниже −25 °C). Благодаря агрессивному протектору такие шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и устойчивость на заснеженных участках.

Шипованные шины рекомендуется использовать на гололеде и заснеженных трассах.

При смене шин следует учесть несколько важных моментов. Проверить степень износа протектора — его остаточная глубина должна составлять не менее 4 мм. Для проверки можно использовать десятирублевую монету: если ее бородка полностью скрывается в протекторе, шины еще пригодны к использованию. Распределить шины с учетом степени их износа. Проверить соответствие болтов. При смене дисков необходимо убедиться, что болты подходят по длине, так как слишком длинные болты могут повредить тормозной механизм. Резьба болтов не должна выступать более чем на 3–5 мм с обратной стороны диска. Не игнорировать балансировку шин, даже если шины не новые, балансировка необходима для обеспечения хорошего сцепления с дорогой и предотвращения потери управления.

Также важно обработать резьбу болтов специальной смазкой, что предотвратит коррозию и облегчит демонтаж болтов весной. Не забудьте провести обкатку новых шин. В первые 200 км следует избегать резких маневров, так как новые шины имеют транспортировочный слой, который делает их более скользкими. Последнее, но не по значимости — контролировать давление в шинах. С понижением температуры воздуха давление в шинах снижается, поэтому можно немного увеличить его (на 0,1–0,2 бара выше рекомендованного производителем значения), сверив данные с таблицей, которая обычно расположена на средней стойке со стороны водителя.

Как лучше всего защитить кузов авто

Зимний период характеризуется повышенным риском повреждения кузова из-за использования реагентов, соли и грязи. Для защиты автомобиля рекомендуется:

провести глубокую химчистку и нанести защитное покрытие (воск или полимер) для создания барьера против грязи и реагентов;

обработать скрытые полости (двери, пороги, арки) антикоррозийным средством для предотвращения появления ржавчины;

заменить щетки стеклоочистителя на зимние, которые имеют резиновый кожух и не промерзают;

провести профилактику замков и уплотнителей — обработать замки средством WD-40, а уплотнители — силиконовой смазкой;

регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, которые могут повредить кузов.

Проверка техники перед суровой свердловской зимой

Зима — всегда испытание для вашего авто. Очень важно, чтобы в самый ответственный момент техника не решила выйти из строя. Поэтому перед зимой рекомендуется проверить работоспособность всех систем автомобиля. В первую очередь измерить напряжение аккумулятора (оно должно составлять около 12,6 В ) и очистить клеммы от окислов. Далее заменить летнюю жидкость в бачке омывателя на зимнюю, которая не замерзает. Чтобы холода не застали вас врасплох следует проверить работу печки, обогрева зеркал, стекол и сидений.

Отличия вождения в зимний период

В зимний период водитель обязан не только подготовить автомобиль к эксплуатации, но и учитывать особенности вождения в холодное время года. Необходимо заранее планировать время на подготовку к выезду, прогревать автомобиля и тщательно удалять с него снег и лед. Важно проверять работу фар, поскольку в условиях короткого светового дня и неблагоприятной погоды недостаточная видимость представляет серьезную опасность. Во время движения следует соблюдать плавность и держать достаточную дистанцию с учетом удлинения тормозного пути на скользкой дороге. Также рекомендуется использовать солнцезащитные очки, так как сочетание солнечного света и свежевыпавшего снега может существенно ухудшить видимость.

Если автомобиль застрял в сугробе, дальнейшие действия определяются типом привода:

В случае заднего привода необходимо удерживать руль в прямом положении и осуществлять раскачку автомобиля вперед и назад.

Если у автомобиля передний привод, помимо раскачки, можно поворачивать руль влево и вправо, чтобы улучшить сцепление шин с поверхностью.

Для повышения сцепления с дорогой под буксующие колеса можно поместить предметы, например, салонные коврики, песок, гравий или наполнитель для кошачьего туалета

Что стоит положить с собой в машину

