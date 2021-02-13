В Екатеринбурге посреди дня изнасиловали девушку в подъезде

В Екатеринбурге неизвестный мужчина изнасиловал девушку в подъезде пятиэтажного дома. Происшествие случилось по адресу Мельникова, 52 около часу дня. Об этом рассказал житель дома.
Девушка подала заявление в полицию. «Источники в правоохранительных органах подтвердили эту информацию и рассказали, что предполагаемого насильника сейчас разыскивают», — пишет Е1.
Нападавший был славянской внешности, худощавого телосложения, ростом 160-170 сантиметров. На нем была зеленая куртка с черной надписью. По словам пострадавшей, на вид мужчине было около 25 лет.
Ранее Свердловский областной суд отменил приговор трем полицейским Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову, которых осудили за изнасилование проститутки в служебном автомобиле в августе 2019 года. Силовиков обвиняли в групповом изнасиловании женщины прямо в патрульном автомобиле.
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